ÖH ad FHK: Demokratie geht anders

Mitbestimmungsrechte für Studierende sind nicht verhandelbar

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) ist empört über die Stellungnahme der Fachhochschulkonferenz (FHK) zur COVID-19 Verordnung.

"Studierende brauchen mehr Mitspracherechte und nicht weniger! Die FHK beweist mit ihren Aussagen, dass die Rechte und Interessen der Studierenden für sie keinen Wert haben", sagt Adrijana Novaković vom ÖH Vorsitzteam. Eine weitere Verschiebung der Kompetenzen von Studierenden in Richtung der Studiengangsleitung sei demokratiepolitisch mehr als bedenklich.

Ehrenamtliche Tätigkeiten in Zeiten der Coronakrise müssten außerdem zu einem Rechtsanspruch auf Unterbrechung des Studienjahres führen. “Studierende, die sich derzeit freiwillig engagieren und anderen in dieser Notsituation helfen, dürfen dafür nicht bestraft werden. Hier braucht es Begünstigungen, keine Nachteile und schwammige Formulierungen”, fordert Dora Jandl vom ÖH Vorsitzteam.

Statt Studierende mundtot zu machen, müsste sich die FHK endlich darum kümmern, die Willkür bei Prüfungsantritten an den Fachhochschulen zu beenden. “Ein Rechtsanspruch auf eine Studienjahr Wiederholung, der nun vom Ministerium endlich eingeführt wird, wäre nicht nur in Zeiten von Corona ein Schritt in die richtige Richtung”, betont Desmond Grossmann vom ÖH Vorsitzteam.

„Die Allmachtsfantasie der Fachhochschulen, das Alleinentscheidungsrecht bei Studiengangsleitungen weiter auszubauen und die schon viel zu geringen Mitspracherechte der Studierenden noch weiter zu beschneiden, müssen verhindert werden”, erklärt das Vorsitzteam abschließend.

Weiterhin ausständig sei der Erlass der Studiengebühren. Seit einem Monat warte diese Forderung der ÖH auf ihre Umsetzung.

Stellungnahme der ÖH zur COVID 19-Fachhochschulverordnung - C-FHV: https://oeh.at/sn_oeh_covid_19_fhv_final.pdf





Rückfragen & Kontakt:

ÖH - Österreichische HochschülerInnenschaft

Wolfgang Denthaner

Pressesprecher

0676 / 888 522 - 17

wolfgang.denthaner @ oeh.ac.at

www.oeh.ac.at