FPÖ – Brückl zu 50 Jahren Angelobung Kreisky: Bildung wie damals neu denken

Leistung, Aufstieg und Sicherheit waren nicht bloß Schlagworte

Wien (OTS) - „50 Jahre Angelobung der Regierung Kreisky sind ein guter Zeitpunkt, sich seiner Reformen und Modernisierungen zu erinnern“, erklärte der freiheitliche Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl anlässlich des heutigen Jubiläums. „Dass die Worte ‚Leistung, Aufstieg und Sicherheit‘ auf seinen Plakaten nicht bloß reine Floskeln waren, hat er durch seine zahlreichen sozialen wie bildungspolitischen Reformen bewiesen und davon profitieren wir heute noch. Vor allem Bruno Kreisky als Bildungspolitiker sollten wir uns auch heute wieder zum Vorbild nehmen und das Thema Bildung wieder neu denken“, so Brückl. Mit der Umsetzung der Schülerfreifahrt, gratis Schulbüchern, der Investitionen in den Ausbau von Schulen und vielen anderen Reformen sei er seiner Zeit voraus gewesen und habe Maßstäbe in diesem Bereich gesetzt.

„Auch heute gilt es wieder mehr denn je, Maßstäbe in der Bildungspolitik zu setzen und sie neu zu denken. Die Zeiten mögen sich seitdem geändert haben, das Credo ist aber dasselbe geblieben: Jedem Kind die Chancen zu ermöglichen, die es braucht, um seine Fähigkeiten und sein Potential optimal verwirklichen zu können“, betonte der freiheitliche Bildungssprecher und weiter: „In diesem Lichte ist auch sein plakatierter Spruch ‚Leistung, Aufstieg und Sicherheit‘ zu betrachten, der wohl weit mehr als nur eine Floskel war. Dessen sollte man sich auch bewusst sein, wenn man sich an ihn und an seine wichtigen Reformen erinnert. Es scheint mir nämlich, dass das in manchen Teilen der heutigen Sozialdemokratie nicht mehr so ernst genommen wird.“

