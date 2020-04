Ford Motor Company mit neuem Service- und Vertriebspartner Auto Stahl (FOTO)

Wien (ots) - Im ständigen Bestreben, die Netzabdeckung für seine Kunden zu optimieren, hat die Ford Motor Company mit der Firma Auto Stahl Reparatur und Vertriebs-Gesellschaft m.b.H. nun einen weiteren, kompetenten Partner an ihrer Seite. Im Laufe des 2. Quartals 2020 haben alle Ford-Fahrer zunächst im Service-Bereich die Möglichkeit, sich selbst von den hohen Standards des Dienstleisters in der Heistergasse 4-6, 1200 Wien zu überzeugen.

"Unsere Kunden verdienen die beste Betreuung, die wir mit der Firma Auto Stahl konsequent ausbauen und weiterentwickeln. Ich freue mich über diese großartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit", gibt sich Generaldirektor Danijel Dzihic enthusiastisch.

Werkstattkunden steht damit temporär bis zur Eröffnung des kompletten, neuen Schauraumes in 1220 Wien nicht nur eine neue Anlaufstelle in 1200 Wien zur Verfügung, das versierte Team um Eigentümer Gernot Keusch bringt neben fachlicher Expertise auch viel Leidenschaft und Kundenorientierung mit.

Ab Mitte nächsten Jahres wird am Rautenweg, Ecke Schillingasse, 1220 Wien ein komplett neuer Ford Schauraum errichtet, welcher Auto Stahl mittelfristig zum Exklusivhändler im Bezirk machen wird.

"Für uns geht damit ein großer Traum in Erfüllung, eine Traditionsmarke, wie Ford in unser Portfolio aufnehmen zu dürfen", freut sich Gernot Keusch, "und das an einem brandneuen Standort. Das ist wirklich ein Meilenstein. Noch dazu, wo ich selbst mit Ford aufgewachsen bin - mein Vater war in seinen Anfangsjahren Ford-Händler."

Die Kunden dürfen schon jetzt auf den 600qm Ford Schauraum mit starkem Schwerpunkt auf die Nutzfahrzeuge - als Stärkung der aktuellen Nr. 1 Nutzfahrzeugmarke am österreichischen Markt bis 3,5t - gespannt sein.

# # #

Die Ford Motor Company

Die Ford Motor Company, ein weltweiter Automobilhersteller mit Firmensitz in Dearborn, Michigan (USA), produziert und vertreibt Fahrzeuge der Marken Ford und Lincoln in sechs Kontinenten mit ungefähr 203.000 Mitarbeitern weltweit. Zusätzlich bietet die Firma Finanzdienstleistungen durch die Ford Motor Credit Company (Ford Bank) an. Weitere Informationen zur Ford Motor Company und deren weltweite Produkte finden Sie unter www.corporate.ford.com

Ford of Europe

Ford Europa ist verantwortlich für die Produktion, den Verkauf und das Service von Fahrzeugen der Marke Ford in 50 Märkten und beschäftigt dabei in den eigenen Niederlassungen rund 52.000 Mitarbeiter und weitere 66.000, inkludiert man Joint Ventures und unkonsolidierte Geschäftsbereiche. Neben der Ford Motor Credit Company (Ford Bank) gehören die Ford Customer Service Division und 24 Werkniederlassungen (16 im Eigenbesitz und 8 Joint Ventures) zu Ford Europa. Die ersten Ford-Fahrzeuge in Europa wurden bereits 1903, dem Gründungsjahr der Ford Motor Company, assembliert und vertrieben. Die Produktion startete 1911.

Auto Stahl

Mit knapp über 100 Dienstnehmern setzt Auto Stahl jährlich ca. 45 Mio. Euro um. 2019 wurden rund 1.800 Fahrzeuge der Marken Honda, Nissan, Land Rover, Jaguar und Kia sowie Gebrauchtwägen verkauft. Seit Anfang 2020 ist Auto Stahl Partner der Marken Volvo & Mazda. In den Werkstätten werden Autos aller Marken repariert und serviciert. Auto Stahl ist größter Honda Händler Österreichs, zählt zu den Top 3 Jaguar Land Rover Händler Österreichs.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Christian Wotypka

Ford Motor Company (Austria) GmbH

+43 (0)5 06581-300

cwotypka @ ford.com