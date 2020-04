Objectway bietet eine lizenzfreie Zeit für die WealthTech Suite, um die digitale Transformation während der Covid-19-Krise zu unterstützen

London (ots/PRNewswire) - Objectway, ein führender Softwareanbieter von digitalen Lösungen für das Vermögensmanagement mit Kunden auf vier Kontinenten, gab das Angebot eines lizenzfreien Zeitraums für jedes neue Abonnement seines digitalen Angebots bekannt, das im Jahr 2020 aufgenommen wird oder wurde.

Die Initiative zielt darauf ab, den Kunden von Objectway zu helfen, ihre Investitionen zu mobilisieren, die digitale Lücke zu schließen und in dieser schwierigen Zeit den besten Service zu bieten.

Objectway kennt den Bedarf nach schnellen Go-Live-Plänen und hat einen schnellen Ansatz mit einem cloudbasierten, sofort nutzbaren Einsatzmodell und offenen APIsfür eine schnelle Integration eingerichtet, die sich auf die schnelle Erledigung der höchsten Prioritäten von Vermögensverwaltern innerhalb weniger Monate konzentrieren und den Service inkrementell auf eine größere Anzahl von Komponenten erweitern.

Der aktuelle Notstand zeigt deutlich die Verzögerung der digitalen Transformation auf, die sich in der Vermögensverwaltung und im Private-Banking-Sektor eingestellt hat. In einem so stark personalisierten Segment werden sich Investoren, die sich in dieser Situation desorientiert und nicht ordnungsgemäß bedient fühlen, bald anderswo umsehen.

"Schon kurz nach der Umsetzung unseres Notfallplans waren wir in der Lage, wie üblich zu liefern und dabei agile Entwicklungsmethoden anzuwenden. In dem Bewusstsein, wie sich der aktuelle Notstand auf das Geschäft unserer Kunden auswirkt, haben wir sofort damit begonnen, darüber nachzudenken, wie wir ihnen dabei helfen können, eine solche Störung zu bewältigen", erklärte Luigi Marciano, CEO und Gründer der Objectway Group.

Objectway glaubt seit jeher an die Notwendigkeit, Berater und Kunden in die Lage zu versetzen, digital zu interagieren und zusammenzuarbeiten. Kunden, welche die Objectway Wealthtech Suite implementiert haben, sind in der Lage, die digitalen Kernfunktionen dieser Suite zu nutzen, um auch in derart schwierigen Zeiten einen zeitnahen, personalisierten High-Touch-Service zu bieten:

Digitale Zusammenarbeit zwischen einem entfernten Ratgeber und dem Kunden mit sicheren Chats, Videokonferenzen entfernter Personen von Angesicht zu Angesicht und sicherem Teilen von Bildschirmen unter voller Wahrung der Privatsphäre.

, Marktforschung und Nachrichten für Investoren . Proaktive Warnmeldungen und Benachrichtigungen, die durch das integrierte CRM-Modul generiert werden, um den Berater zu warnen oder Investoren mittels Apps über Ereignisse bei verschiedenen Geldanlagen zu benachrichtigen.

"Uns ist bewusst, dass der aktuelle Notstand die verfügbaren Budgets aller Unternehmen auf unserem Markt belasten wird. Es ist also an der Zeit, dass wir unseren Kunden helfen, jetzt mit der digitalen Transformation zu beginnen oder diese abzuschließen", erklärte Alberto Cuccu, CEO von Objectway mit Immobilien im Vereinigten Königreich und in Belgien. "Unser Mantra sollte jetzt lauten: Bleiben Sie sicher, während Sie Ihr Unternehmen stärken!"

Kunden können eine kostenlose Beratung anfordern, indem Sie eine Anfrage an mktg @ objectway.com senden oder die Webseite https://www.objectway.com/wealth-management-and-covid-19/ aufrufen.

