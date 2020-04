„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“-Tripel mit Premiere für „Geheimnisse der Wiener Innenstadt“, Teil eins

Außerdem: „Die Palais am Schwarzenbergplatz“ und „Lebensraum Hotel Imperial“, „Comedy Hirten: In 80 Minuten um die Welt“

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 21. April 2020 zeigt einen dreiteiligen „Erbe Österreich“-Abend über die Wiener Innenstadt: Um 20.15 Uhr steht Folge eins der zweiteiligen Neuproduktion „Geheimnisse der Wiener Innenstadt“ auf dem Programm. Das Zentrum Wiens war in seiner jahrtausendealten Geschichte Schauplatz dunkler Ereignisse und mythenumrankter Persönlichkeiten. Gestalter Alex Frohner widmet sich in der Dokumentation den Geheimnissen des 1. Bezirks und erzählt die Historie dieses Ortes aus einer gänzlich neuen Perspektive – von den mysteriösen Initiationsriten mittelalterlicher Studenten im Stephansdom über die delikaten und tragischen Begebenheiten im Ringstraßenpalais Coburg bis zu erstaunlichen Geschichten übers Kärntnertortheater.

Danach folgen die „Erbe Österreich“-Produktionen „Pracht am Ring – Die Palais am Schwarzenbergplatz“ (21.05 Uhr) und „Lebensraum Hotel Imperial“ (21.55 Uhr).

Abschließend zeigt ORF III das Kabarettprogramm der Comedy Hirten „In 80 Minuten um die Welt“ (22.30 Uhr).

