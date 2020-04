SPÖ Währing zu 42A: "Mit Transparenz und Information zu einer verträglichen Lösung beitragen"

SPÖ Währing schlägt Runden Tisch zur geplanten Streckenführung der Buslinie 42A vor

Wien (OTS/SPW) - Die SPÖ Währing schlägt einen Runden Tisch zur geplanten neuen und umstrittenen Streckenführung des 42A vor. „Es gibt sehr unterschiedliche Interessen, Informationen und Standpunkte. In solchen Situationen sollten sich die Betroffenen zusammensetzen und das ausdiskutieren. In Corona-Zeiten kann das auch in Form einer Online-Konferenz erfolgen“, schlagen der Bezirksparteivorsitzende der SPÖ Währing, Andreas Höferl, sowie der Spitzenkandidat für die Bezirksvertretungswahlen, Michael Trinko, vor.

Eingeladen werden sollten VertreterInnen der Bürgerinitiative “Lebensqualität18“, die bereits mehr als 500 Unterschriften gesammelt hat, weiters die Wiener Linien sowie VertreterInnen der Verkehrsabteilungen des Magistrats und schließlich auch die in der Bezirksvertretung vertretenen Parteien. „Wir wollen durch Transparenz und Information zu einem gegenseitigen Verständnis und zu einer verträglichen Lösung beitragen“, so Höferl und Trinko.

