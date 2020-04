Wiener Tierschutzverein: Schildkröte „Franzl“ gerettet

Das Reptil wurde verlassen in einem Waldstück entdeckt, von einer Tierfreundin geborgen und wird nun im WTV umsorgt.

Vösendorf (OTS) - Glück für ein Panzertier in Not: Eine Dame entdeckte jüngst beim Spaziergang mit ihrem Hund eine herrenlose Landschildkröte. Der Hund spürte das Reptil in einem Waldstück in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden, Niederösterreich) auf. Ob das Tier ausgesetzt wurde oder jemandem entlaufen ist, ließ sich nicht feststellen.

Die Dame brachte die Schildkröte umgehend in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf, wo sie veterinärmedizinisch untersucht wurde. Das Männchen, das nun auf den Namen „Franzl“ hört, wies keinerlei Verletzungen oder erkennbare Erkrankungen auf, ist nun im WTV-Kleintierhaus bei Artgenossen untergebracht und wird vom Personal liebevoll umsorgt.

Der WTV bittet um Verständnis, dass aufgrund der aktuellen Lage keine Angaben zur Vergabe des Tieres gemacht werden können. Aus Sicherheitsgründen ist der WTV aktuell für externe Besucher nicht zugänglich, die Tiervergabe bis auf weiteres ausgesetzt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer

Pressesprecher



Wiener Tierschutzverein

Triester Straße 8

2331 Vösendorf



Mobil: 0699/ 16 60 40 66

Telefon: 01/699 24 50 - 16

oliver.bayer @ wiener-tierschutzverein.org

www.wiener-tierschutzverein.org