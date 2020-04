Lotto: Sechsfachjackpot – 7,5 Millionen Euro für nächsten Sechser

Doppeljackpot beim Joker – es geht um rund 700.000 Euro

Wien (OTS) - Was vor drei Jahren aus Lotto Sicht noch schwer vorstellbar und damit Zukunftsvision war, ist bei der Lotto Ziehung am Sonntag zum bereits fünften Mal eingetreten: Ein Sechsfachjackpot. Die Premiere dieses Ereignisses im Jahr 2017 galt als „Weihnachtswunder“ im wahrsten Sinne des Wortes, wurde er doch exakt am Heiligen Abend ausgespielt. Dann folgten zwei Sechsfachjackpots im Jahr 2018, und auch heuer ist es bereits der zweite Sechsfachjackpot.

Um rund 7,5 Millionen Euro wird es also bei der nächsten Ziehung gehen, und die Österreichischen Lotterien rechnen bis Annahmeschluss am Mittwoch um 18:30 Uhr mit etwa 7,5 Millionen Tipps auf 1,5 Millionen Wettscheinen.

Dabei wiederum die Bitte der Österreichischen Lotterien im Interesse ihrer Kunden und ihrer Vertriebspartner, mit der Abgabe der Tipps nach Möglichkeit nicht „bis zur letzten Minute“ zuzuwarten, sondern zeitgerecht die Annahmestelle aufzusuchen und damit mögliche Staus zu verhindern.

Drei Spielteilnehmer erzielten am Sonntag einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit rund 69.500 Euro. Zwei Wiener waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Steirer setzte auf das System 0/08 und kam mit systembedingten Zusatzgewinnen auf insgesamt mehr als 74.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb ein Sechser ebenfalls aus, was den 82 Gewinnern eines Fünfers zugutekam. Da die Sechser Gewinnsumme auf sie aufgeteilt wurde, erhalten sie jeweils mehr als 6.800 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 500.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Gewinn im ersten Rang, und damit wartet am Mittwoch ein Doppeljackpot. Im Joker Topf werden dann rund 700.000 Euroliegen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. April 2020

6fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 5.745.440,33 – 7,5 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 69.476,50 188 Fünfer zu je EUR 1.209,40 383 Vierer+ZZ zu je EUR 178,10 8.373 Vierer zu je EUR 45,20 10.220 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60 135.487 Dreier zu je EUR 5,00 372.551 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 02 10 12 33 35 39 Zusatzzahl 38

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. April 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 82 Fünfer zu je EUR 6.814,70 4.147 Vierer zu je EUR 22,80 71.608 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 08 18 23 24 35 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. April 2020

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 484.046,94 – 700.000 Euro warten 16 mal EUR 8.800,00 144 mal EUR 880,00 1.388 mal EUR 88,00 13.501 mal EUR 8,00 135.470 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 2 0 5 5 2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at