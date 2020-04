Verlautbarung Klassenlotterie

Wien (OTS) - Bei der am 20. April 2020 stattgefundenen Schlussziehung der 189. Klassenlotterie entfiel der Haupttreffer in Höhe von

5 MILLIONEN EURO auf Los Nr.: 063.772

Die 5 Gewinne zu je 1.000.000 EURO entfallen auf Los Nr.:

002.022

089.283

164.731

166.384

244.748

Klassenlotterie-Superklasse:

15. April 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 169.017

16. April 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 012.677

17. April 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 052.396

18. April 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 219.489

19. April 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 191.710

20. April 2020: je 100.000 Euro gewinnt Los Nr.:

003.715 034.241 048.758 136.014 136.275 163.945 175.410

(Ohne Gewähr)

Alle Gewinne werden unter der InfoDienst Nummer der Österreichischen Lotterien Gesellschaft 0900/900 600 (EUR 0,33/Min.) sowie auf der ORF-Teletext Seite 724 bzw. auf der Homepage der Österreichischen Lotterien Gesellschaft win2day.at be-kannt gegeben. Die 190. Klassenlotterie mit der wöchentlichen Million und dem Haupttreffer von 5 Millionen Euro startet am 11. Mai 2020. Insgesamt gibt es 278.196 Gewinne bei einer Gesamtgewinnsumme von 121,5 Mio. Euro. Zusätzlich haben Sie in der Su-perklasse die Chance auf 100.000 Euro täglich, am Schlussziehungstag geht es um 7 x 100.000 Euro. In der Goldklasse warten 4.110 Gewinne in Gold im Gesamtwert von 12.500.000 Euro.

