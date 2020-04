FPÖ-Teufel: ÖVP hat Krise der heimischen Waldbauern verschlafen

Borkenkäfer, Coronavirus und Billigimporte von Holz bedrohen Existenzen

St. Pölten (OTS) - „Weder das seit 1987 in ÖVP-Hand befindliche Landwirtschaftsministerium, noch der allmächtige ÖVP-Bauernbund haben auf die anhaltende Krise der Waldbauern reagiert. Das fällt uns jetzt auf den Kopf“, kritisierte der freiheitliche Landwirtschaftssprecher LAbg. Ing. Mag. Reinhard Teufel aus Niederösterreich. „Die ÖVP hat die Krise, allen Warnungen zum Trotz, verschlafen“, so Teufel.

Da helfe es auch nicht, wenn der oberste Bauernbündler aus Niederösterreich, Stephan Pernkopf, via hochsubventionierter Bauernzeitung, versuche zum Schutz der Forstbetriebe auszureiten. „Die FPÖ warnt seit Jahr und Tag vor den Billigholzimporten aus dem Osten. Diese schädigen die heimischen Waldbauern massiv“, erinnerte Teufel. Dazu komme noch der Borkenkäferbefall, aufgrund dessen die Betriebe massenhaft Holz schlägern mussten, was zu einem Preisverfall geführt habe.

„Pernkopfs ‚Idee‘ die Holzimporte zu stoppen kommt um Jahre zu spät. Tatsächlich hätte man wegen des Borkenkäferbefalls schon längst die Grenzen für billiges Holz aus dem Ausland dicht machen müssen“, so Teufel, der den aktuellen Pernkopf-Vorstoß als „scheinheilig“ bezeichnete. Gerade in Zeiten der Krise sei der Zusammenhalt unter heimischen Unternehmen zu fördern, betonte Teufel. Traurigerweise hätten das nicht alle verstanden, kritisierte Teufel.

So nutze etwa die holzverarbeitende Industrie des Landes die Krise, um ihre Lager mit Billigholz aus dem Ausland aufzufüllen. „Solidarität mit der heimischen Forstwirtschaft sieht anders aus“, forderte Teufel einen Förderstopp für unsolidarische Unternehmen. „Wenn die ÖVP schon die gesamte Krise verschlafen und so zum Teil mitverursacht hat, so wäre es jetzt nur recht und billig den gefährdeten Waldbauern beizustehen“, forderte Teufel Landwirtschaftsministerin Köstinger auf, endlich etwas zur Rettung der heimischen Betriebe beizutragen.

