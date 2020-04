Kocevar: SPÖ NÖ startet neues Online-Diskussionsformat

Morgen startet der erste Dialog|Zukunft mit Franz Schnabl und Stephan Schulmeister

St. Pölten (OTS) - „Österreich, Europa, die ganze Welt befindet sich in einer herausfordernden Situation. Die Politik ist in einem Ausnahmezustand, aber befindet sich nicht in Quarantäne“, erklärt SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar: „Deshalb diskutieren wir wichtige Themen, Fragestellungen und Antworten im Rahmen unseres neuen Online-Formats ‚Dialog|Zukunft‘ das über die NÖ Bildungsakademie initiiert wurde.“ Geplant sind Online-Dialoge zu verschiedenen Themenbereichen von Wirtschaft bis zu Gesundheit, von Demokratie und Rechtsstaat bis zu Arbeit.

Morgen, Dienstag, findet der erste Dialog zum Thema Wirtschaftspolitik statt: Der weltweite Ausbruch des Corona-Virus ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Gleichzeitig sehen wir diese Krise als Chance, über eine neue Gesellschaftsordnung nachzudenken, die allen Menschen ein gutes Leben ermöglicht und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen schützt. Wie das funktionieren kann, darüber spricht SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl mit dem Ökonomen und Universitätslektor Dr. Stephan Schulmeister. Zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr können alle Interessierten auf der Facebook-Seite der SPÖ NÖ www.facebook.com/spoenoe mit dabei sein und auch Fragen stellen.

„Die Idee ist es, die Konsequenzen aus der Corona-Krise zu beleuchten, um daraus politische Konzepte für eine nachhaltige Politik, von der alle Menschen profitieren, zu entwickeln. Uns ist es wichtig, den Menschen die Unsicherheit vor einer ungewissen Zukunft soweit wie möglich zu nehmen und Perspektiven zu schaffen“, sagt Kocevar: „Uns geht es um die langfristige Zukunftsplanung für alle NiederösterreicherInnen. Deshalb laden wir alle Interessierten ein, mitzudenken, mitzuarbeiten, mitzugestalten, wenn wir abseits von Tageszwängen über praxistaugliche Konzepte für die Anforderungen der Zukunft suchen. Sie wie wir vor 50 Jahren zusammen erfolgreich waren, soll es wieder sein: Gehen Sie, geht Ihr, ein Stück des Weges gemeinsam, wenn wir heute auf Grundlage von Digitalisierung und Partizipation für uns alle das Morgen gestalten!“

