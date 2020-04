„DIE.NACHT”: „Willquommen Österreich“ mit Sibylle Berg und Voodoo Jürgens am 21. April in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit den „Science Busters“ und „BÖsterreich“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann begrüßen in einer neuen Ausgaben von „Willquommen Österreich“ am Dienstag, dem 21. April 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1 die Bestseller-Autorin und preisgekrönte Dramatikerin Sibylle Berg zur „Corona-Konversation“ und sprechen mit Musiker Voodoo Jürgens im Videochat über den Umgang eines Wiener Strawanzas mit den Ausgangsbeschränkungen. Gleich danach um 23.05 Uhr imponieren als „Magic Science Busters“ an der Seite von MC Martin Puntigam der Astronom und Science-Blogger Dr. Florian Freistetter und Privatdozent Dr. Peter Weinberger, wenn die schärfste Science-Boy-and-Girl-Group der Milchstraße wieder Kurioses und Informatives aus der Welt der Wissenschaft aufbereitet. Und um 23.40 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit „BÖsterreich“ – Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader begeben sich auf eine Tour de Force durch die schattigen Seiten des Landes.

Woran wird die Welt zugrunde gehen und wie lässt sie sich retten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die deutsch-schweizerische Schriftstellerin Sibylle Berg in ihren Büchern „GRM“ und „Nerds retten die Welt“. In Letzterem sind die vielen Expert/innen-Interviews verschriftlicht, die die Autorin während der Recherche zu „GRM“ geführt hat. Sie habe ein besonderes Gespür für den Zustand unserer Welt, lobte man die Autorin anlässlich der Verleihung des Johann-Peter-Hebel-Preises 2020. Stermann und Grissemann freuen sich auf Corona-Konversationen mit der Bestseller-Autorin Sibylle Berg.

Mit den morbiden Geschichten, die Voodoo Jürgens in seinen Liedern erzählt, hat sich der Tullner in die Herzen der Menschen gesungen. Sein zweites Album, das letztes Jahr erschienen ist, wurde schon sehnsüchtig erwartet. Es heißt „S' klane Glücksspiel“ und ist so wie auch das Debütalbum „Ansa Woar“ ein Tummelplatz für die zwielichtigen Gestalten der Wiener Unterwelt. Wie geht es jemanden, der seine Freizeit gerne in Vorstadtbeiseln verbringt und nicht allzu viel von der virtuellen Welt hält in Zeiten von „Social Distancing“? Voodoo Jürgens berichtet in „Willquommen Österreich“ via Videochat von seiner aktuellen Lebenssituation.

Auch danach, wenn Voodoo Jürgens ein Lied anstimmt, bleibt die Leitung ins Wohnzimmer des Künstlers aufrecht. Er steuert mit „2 Liter Eistee“ den Schlusssong dieser „Willquommen Österreich“-Ausgabe bei.

