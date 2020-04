Eka Global: Lieferkapazität für Lebensmittelverpackungen hat Vorrang während Coronavirus- Pandemie

Bangkok (ots/PRNewswire) - Trotz aller Herausforderungen der Coronavirus-Pandemie kann Eka Global, einer der weltweit führenden Hersteller von Langzeitverpackungen, die fortbestehende Lieferung und Qualität seiner Nahrungsmittelverpackungen gewährleisten, obwohl die Nachfrage nach Verpackungen für Fertigessen weltweit steigt. Langzeitverpackungen sind in der gegenwärtigen Situation, das Leben von zu Hause aus bewältigen zu müssen, zu einer wichtigen Lösung geworden.

Seit der thailändische Plastikverpackungshersteller Eka Pak Ende 2019 Printpack Asia erwarb und seither unter der Marke Eka Global tätig ist, ist das Unternehmen zu einem der weltweit führenden Langzeitverpackungshersteller geworden. Der Erwerb ließ die jährliche Produktionskapazität von Eka auf 2,5 Milliarden Stück ansteigen und verschaffte dem Unternehmen Zugang zu einem größeren Netz an Fertigungswerken in Indien und China.

Chaiwat Nantiruj, CEO der Eka Global Group, sah mit dem Erwerb von Printpack Asia ein hohes Wachstumspotenzial voraus, insbesondere in Thailand, China und den indischen Märkten, wo das Wachstum in letzter Zeit um etwa 30 % pro Jahr gestiegen ist. Diese Wachstumschance wird durch nichts anderes als den sich wandelnden Lifestyle und das Essensverhalten der modernen Verbraucher gefördert.

"Momentan können wir einen neuen Trend beobachten. Seit Beginn der weltweiten Bekämpfung von COVID-19 und den für viele Menschen geltenden Ausgangssperren sind mehr Fertigessen gefragt, eine praktische Lösung für sicheres, nahrhaftes Essen und eine hygienisch bessere Lösung. Angesichts dieses Trends konnten wir im ersten Quartal dieses Jahres eine 100-prozentige Steigerung unserer Gesamtverkäufe im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr verzeichnen," sagt Nantiruj.

Seit dieser Ereignisse haben Verbraucher wie staatliche Behörden die Bedeutung von hochwertiger Lebensmittelverpackung erkannt, mit der das Essen auf dem gleichen hohen Wert aufbewahrt werden kann, wie es sich zum Zeitpunkt der frischen Zubereitung befand. Dies wird die Akzeptanz von Langzeitverpackungen für die nächsten Jahre erhöhen.

"Wir stellen innovative Langzeitverpackung her, mit der Lebensmittelhersteller die Lagerzeit ihrer Fertigessen auf bis zu zwei Jahre ausdehnen können," sagt Nantiruj.

Neben seiner Unterstützung fortschrittlicher Technik und Qualität hat Eka Global als starker Verfechter der Kreislaufwirtschaft dafür gesorgt, dass alle seine Produkte 100 % recycelt werden können.

"Uns ist bewusst, dass die Verbraucher sich angesichts der steigenden Mengen von Verpackungsmüll Gedanken machen. Darum beachten wir die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, damit unsere Produkte in jedem Fall zu 100 % recycelt werden können. Durch unsere Kombination aus "grünem" Denken und Innovation, die wir gerne ,Ekanovation' nennen, verwandeln wir die globale Verpackungsbranche. Die Menschen können verstärkt auf ihre Gesundheit achten, und gleichzeitig durch unsere voll wiederverwertbare Verpackung aktiv dazu beitragen, die Umweltbelastung zu reduzieren. Lebensmittelhersteller können zudem ihr Geschäft erweitern und gleichzeitig die Umweltbelastung ihres Betriebs und ihrer Fertigung reduzieren. Es ist also eine echte Win-Win-Lösung für alle," setzt Nantiruj hinzu.

Mit seinem Engagement für "Live a Healthier Lifestyle" (Einen gesunderen Lifestyle leben) beliefert Eka Global aktuell 42 Länder auf sechs Kontinenten mit Langzeitverpackungen. Das Unternehmen stellt ein breites Spektrum an umweltfreundlichen, innovativen Verpackungen für Fertigessen, Obst, Haustiernahrung, Babynahrung und Getränke her. Es ist weltweit an drei Standorten vertreten: Thailand, Suzhou und Wuhu in China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1156748/Eka_K_Chaiwat.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Duchanee Nualkeiw (Moom)

+66-97-919-6546

duchanee.mw @ gmail.com