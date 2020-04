Start für den PR-Bild Award 2020

APA-Comm und news aktuell suchen ab sofort die besten PR-Bilder des Jahres – Einreichungen unter www.pr-bild-award.at bis 12. Juni 2020 möglich

Wien (OTS) - Bereits zum 15. Mal rufen APA-Comm und news aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zur Einreichung für den PR-Bild Award auf. Welche Unternehmen, PR-Agenturen oder Organisationen setzten ihre Botschaften bildlich am besten in Szene? Wer erhält Eintritt in die Hall of Fame der PR-Fotografie?

Die Bewerbung erfolgt online unter www.pr-bild-award.at und ist bis zum 12. Juni 2020 möglich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen beliebig viele Bilder in beliebig vielen Kategorien einreichen. Einzige Voraussetzung: Die Fotos müssen in den vergangenen zwölf Monaten für Pressearbeit und PR verwendet worden sein. Die Teilnahme am Award ist kostenlos.

„Bilder gewinnen in der PR-Arbeit immer mehr an Bedeutung. Inhalte, die auch optisch perfekt präsentiert werden, haben eine höhere Chance, in den Medien übernommen zu werden. Dabei kommt es auf die Wahl des passenden Motivs und eine authentische, kreative Inszenierung an. Mit dem PR-Bild Award prämieren wir nun schon seit über 15 Jahren fotografische Höchstleistung und geben hervorragender PR-Fotografie eine zusätzliche Bühne“, sagt Julia Wippersberg, Geschäftsführerin APA-OTS, über den renommierten Branchenpreis.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in einem mehrstufigen Auswahlverfahren ermittelt: Eine Fachjury aus Journalistinnen und Journalisten, PR-Expertinnen und -Experten sowie Künstlerinnen und Künstlern bewertet vorab, welche Bilder es in die Shortlist schaffen. Im Anschluss können PR-Fachleute, Pressesprecher und Journalistinnen im Online-Voting ihre Favoriten bewerten. Die Kategorie-Sieger sowie das „PR-Bild des Jahres“ für Deutschland, Österreich und die Schweiz werden im November 2020 bekanntgegeben.

Weitere Informationen



Partner:

Deutschland

news aktuell GmbH

www.newsaktuell.de

Schweiz

news aktuell (Schweiz) AG

www.newsaktuell.ch

Über APA-Comm

APA-Comm ist die gemeinsame Marke der auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-DeFacto Datenbank und Contentmanagement GmbH. Sie richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und subsumiert sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen der APA für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Grafik), Medien-, Bild- und Journalistendatenbanken, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.

