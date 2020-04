SPÖ trauert um Richard Wadani

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ zeigt sich tief betroffen über den Tod von Richard Wadani, der in der Nacht auf Sonntag im Alter von 97 Jahren gestorben ist. „Er war ein aufrechter Antifaschist und maßgeblich daran beteiligt, dass alle Opfer der NS-Militärjustiz rehabilitiert wurden. Auch das Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz auf dem Wiener Ballhausplatz, das 2010 von der Wiener Stadtregierung beschlossen wurde, geht auf sein Engagement zurück“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. ****

Auch Sabine Schatz, SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, würdigt das Wirken Richard Wadanis: „Wir verlieren mit Richard Wadani einen aufrechten Antifaschisten. Bis zuletzt hat er sich für die Rehabilitierung und Erinnerung an die Wehrmachtsdeserteure eingesetzt. Dafür gebührt ihm unser großer Dank. Er hat Haltung bewiesen und blieb trotz massiver Anfeindungen dieser Haltung treu. Auch dank seines unermüdlichen Einsatzes wurden die Rehabilitierung der Wehrmachtsdeserteure und das Denkmal am Ballhausplatz Realität“, so Schatz.

„Unser aufrichtiges Beileid gilt allen Angehörigen und FreundInnen und allen, die um ihn trauern“, so Deutsch und Schatz unisono. (Schluss) lp

