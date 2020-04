Bundespräsident Van der Bellen zum Tod von Richard Wadani: Ein großer Österreicher ist nicht mehr

Unermüdlicher Kämpfer für die Rehabilitierung von Wehrmachtsdeserteuren

Wien (OTS) - „Mut, Zivilcourage und ein unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn zeichneten Richard Wadani aus. Mit seinem Tod verliert unser Land einen großen Österreicher. Richard Wadani ist aus der Wehrmacht desertiert und erbrachte so seinen Beitrag zur Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus. Nach dem Krieg wurde er dafür nicht nur nicht gewürdigt, sondern geschmäht und beschimpft.

Seinem unbeirrbaren Kämpferherz ist es zu verdanken, dass es – spät, aber doch - zur Anerkennung und Rehabilitation der Deserteure der Wehrmacht kam. Direkt gegenüber der Präsidentschaftskanzlei steht das Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz, das maßgeblich auf seine Initiative zurückgeht. Ich werde, wenn ich in die Hofburg fahre und auf das Denkmal schaue, an Richard Wadani denken. Ruhe in Frieden! – Mein Mitgefühl gehört seiner Frau und seinen Angehörigen“, äußert sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen betroffen zum Tod von Richard Wadani.

