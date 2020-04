Anschober: Erstmals seit Mitte März Zahl der Neuerkrankungen in Österreich nur mehr im zweistelligen Bereich

Weltweit breitet sich die Pandemie weiter besorgniserregend aus – mehr als 160.000 Todesfälle werden dem Corona-Virus zugerechnet. In Europa sind es mehr als 100.000.

Wien (OTS/BMSGPK) - In Österreich setzt sich der positive Trend fort: In den vergangenen 24 Stunden ist der tägliche Zuwachs von Neuerkrankungen neuerlich spürbar gesunken und liegt mittlerweile bei 0,5% und damit bei weniger als 100 Neuerkrankungen (plus 78). Damit ist die Zahl der gesamten Erkrankungen auf 14.749 gestiegen, die Zahl der Todesfälle auf 452.****

Aufgrund von 287 Neugenesungen liegt die Zahl der aktiv Erkrankten erstmals wieder unter 4000 (3796). Besonders wichtiger Indikator: Auch die Zahl der gesamten Hospitalisierungen aufgrund einer Corona-Erkrankungen ist auf 817 gesunken, davon 204 in Intensivstationen.

Innerhalb einer Woche hat damit die Zahl der aktiv Erkrankten um 42% abgenommen. Die Zahl der Hospitalisierten liegt um 21%, die Zahl der Corona-Erkrankten in Intensivabteilungen um 16% unter dem Vergleichswert von vor einer Woche.

Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Damit setzt sich der positive Trend konsequent weiter fort. Die Maßnahmen wirken weiter. Das darf aber kein Grund für Nachlässigkeit sein, denn nur mit Konsequenz bei der Einhaltung des Mindestabstandes, bei der Hygiene, bei der Umsetzung der Detailmaßnahmen können wir weiter Fortschritte gegen Corona machen. Ein Nachlassen könnte rasch das mühevoll Erreichte wieder zerstören. Spannend werden nun die Werte in der zweiten Hälfte der kommenden Woche, in der schrittweise die möglichen Auswirkungen des ersten Öffnungsschrittes auch in der Statistik sichtbar sein werden.“ (schluss)



