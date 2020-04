ORF III am Montag: Teil zwei der „treffpunkt medizin“-Trilogie „Dem Coronavirus auf der Spur“

Außerdem: Zweiteiliger „ORF III Themenmontag“ zu chronischem Rückenschmerz und Therapiemethoden, Vitásek mit „Sekundenschlaf“

Wien (OTS) - In ORF III Kultur und Information steht am Montag, dem 20. April 2020, im Hauptabend das Thema Gesundheit im Mittelpunkt. Den Anfang macht Teil zwei der insgesamt dreiteiligen „treffpunkt medizin“-Reportage-Reihe „Dem Coronavirus auf der Spur“ mit dem Titel „Wie ein Virus unser Leben verändert“ (20.15 Uhr). Der Film nimmt die gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Auswirkungen der Corona-Krise unter die Lupe. Denn auch wenn Medizin und Wissenschaft auf Hochtouren arbeiten, um täglich neue Erkenntnisse über das neuartige Virus zu gewinnen und die Bevölkerung bislang sehr viel Verständnis und Geduld gegenüber den Maßnahmen der Bundesregierung entgegengebracht hat, so machen sich langsam auch Existenzängste und Überforderung breit. Die Doku bittet Expertinnen und Experten zum Interview, darunter den Psychiater und ärztlichen Leiter des Anton Proksch Instituts Michael Musalek sowie Meinungsforscherin Helene Karmasin. Weiters äußern sich Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal sowie Betroffene aus der Gastronomie- und Dienstleistungsbranche. Österreichs ESC-Kandidat Vincent Bueno gibt Einblicke in die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Kulturbereich.

Auch der anschließende zweiteilige „ORF III Themenmontag“ beleuchtet ein medizinisches Thema, das einen wesentlichen Teil der Bevölkerung betrifft: den Rückenschmerz. Dazu zeigt ORF III die Dokus „Rückenschmerzen – Was nun?“ (21.05 Uhr) und „Schmerz-los – Wie neue Therapien Linderung bringen“ (21.55 Uhr).

Humorvoll wird es anschließend mit „Andreas Vitásek“ und seinem Programm „Sekundenschlaf“ (22.30 Uhr).

