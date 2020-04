SP-Deutsch: „Neue Normalität ist für Familien Rückfall in die Vergangenheit“

Kurz/Kogler-Regierung drängt Mütter in längst veraltetes Rollenbild

Wien (OTS/SK) - Besorgniserregend ist für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in der Coronakrise der Umgang der Bundesregierung mit den Familien, insbesondere den Frauen, den Alleinerziehenden und den Kindern. Während das Krisenmanagement unterstützt durch einen nationalen Schulterschluss zu Beginn der Covid-19-Krise von der Bevölkerung positiv mitgetragen wurde, offenbart sich nun von Tag zu Tag mehr das Versagen der Kurz/Kogler-Regierung, wenn es um die Bedürfnisse, Sorgen und das tägliche Leben von Familien geht. „Wie wir alle wissen, sind jetzt in der Krise besonders die Frauen am stärksten betroffen. Home-Office, Home-Schooling, Kinderbetreuung etc. - es erweckt stark den Eindruck, dass dies von der konservativen Regierung gewollt ist und sogar gefördert wird. Ganz nach dem Motto: Frauen zurück an den Herd“, sagt Deutsch, „denn wie wäre es sonst zu erklären, dass trotz täglicher Pressekonferenzen die Familien noch immer im Unklaren darüber gelassen werden, wann der Kindergarten- und Schulbetrieb wieder aufgenommen wird und in welcher Form." ****

Vizekanzler Werner Kogler spricht zudem minutenlang über die Größe und Handhabung von Tennisbällen, von Segelfliegern und Bogenschützen und verliert kein Wort darüber, wie die Rückkehr von 100.000en Kindern und Jugendlichen in den für unsere Gesellschaft so wichtigen Vereinssport gelingen soll“, kann der SP-Geschäftsführer nur den Kopf schütteln.

"Nicht nur, dass die Regierung zum Thema Schule immer noch keinen Fahrplan vorlegen konnte, stellt sich auch die Frage, was in den letzten Wochen in Richtung Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten vorbereitet wurde. Wenn es stimmt, was Lehrergewerkschafter Kimberger gestern, Freitag, sagte, dass weder ausreichend Hygienemittel noch Warmwasser zur Verfügung stehen und hier noch nichts unternommen wurde, verstärkt dies den Eindruck, dass dieses Schuljahr in Wahrheit gar keine Öffnung mehr angedacht ist", so Deutsch.

„Sebastian Kurz wiederum will die Bevölkerung in oberlehrerhafter Manier auf eine ´neue Normalität` einschwören", sagt Deutsch. Diese sei in Wirklichkeit ein Rückfall in die Vergangenheit, wo Frauen und Kinder ihren Platz zuhause haben, so der Bundesgeschäftsführer. (Schluss) up

