Ermittlungserfolg

Vorfallszeit: 16.04.2020, 22:15 Uhr Vorfallsort: 21., Bereich Gerasdorfer Straße

Wien (OTS) - Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf sahen im Zuge eines Planquadrates drei Jugendliche an einem Motorrad hantieren. Als die Polizisten eine Kontrolle durchführen wollten, ergriffen zwei Tatverdächtige die Flucht. Ein 15-jähriger österreichischer Staatsbürger wurde gleich vor Ort angehalten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen 16-jährigen österreichischen Staatsbürger im Bereich der Brünner Straße anhalten. Die Polizisten konnten ein gestohlenes Motorrad, mit dem die Jugendlichen unterwegs waren, sicherstellen. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen. Der dritte Tatverdächtige, ein 15-jähriger österreichischer Staatsbürger, konnte vorerst fliehen, wurde aber noch am selben Tag an der Wohnadresse vorläufig festgenommen. Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord, konnten im Zuge der Ermittlungen vier Fakten mit den Tatverdächtigen in Verbindung bringen. Die drei Personen sollen insgesamt vier Motorrad/Moped Diebstähle begangen und dabei einen Schaden im fünfstelligen Bereich verursacht haben.

