FPÖ – Kickl: Handfeste wirtschaftliche und parteipolitische Interessen hinter Corona-App und Kampagne

Wien (OTS) - In einem Artikel berichtet die Tageszeitung „Standard“ ausführlich über das „türkis-grüne Netzwerk hinter Rotkreuz-App und Kampagne“ und über die Großspender Raiffeisen und Erste Bank.

https://www.derstandard.at/story/2000116921065/das-tuerkis-gruene-netzwerk-hinter-rotkreuz-app-und-kampagne

Für FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl zeigt dies auf, dass hinter der App und der Kampagne „Schau auf dich“ handfeste wirtschaftliche und parteipolitische Interessen stehen. „Hier werden parteipolitisch eindeutig zuordenbare Personen und Agenturen mit Steuergeld gemästet, um eine Imagekampagne für die Bundesregierung zu fahren – denn etwas anderes ist diese Kampagne in Wahrheit nicht, ihr Informationswert ist gleich Null“, betonte Kickl. Und gleichzeitig wolle man mit der Corona-App den Überwachungsstaat salonfähig machen.

„Nach dem Ende der Krise wird hier einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten sein“, meinte der freiheitliche Klubobmann. „Kurz und Co. wiegen sich jetzt noch in der Sicherheit ihrer Umfragewerte und halten sich für unantastbar. Das sind aber nur Momentaufnahmen, die bald wieder anders aussehen werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at