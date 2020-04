AVISO: Neuer Termin für „Salzburg Summit“ 2020

Erfolgsevent heuer ausnahmsweise in Wien geplant - Wirtschaftstreibende blicken gemeinsam in die Zukunft

Wien (OTS) - Aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation haben sich die Veranstalter des "Salzburg Summit" entschieden, zwar am Erfolgsformat festzuhalten, aber den Event in den Herbst zu verschieben. Sollten die gesetzlichen Rahmenbedingungen es zulassen, wird der "Salzburg Summit" in diesem Jahr am 2. und 3. Oktober 2020 in Wien stattfinden. "Nach sehr herausfordernden Wochen ist es uns ein großes Anliegen, Wirtschaftstreibende nach der Krise zu vernetzen, neue Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen und mit neuen Visionen gemeinsam positiv in die Zukunft zu blicken", zeigt sich Initiatorin Gabi Spiegelfeld zuversichtlich für den "Salzburg Summit" in diesem Jahr in Wien.

"Gesellschaft, Industrie, Wirtschaft und Kultur sind derzeit mit der größten Herausforderung seit Jahrzehnten konfrontiert. Jetzt muss es darum gehen, wie wir in Österreich und Europa diese Krise überwinden, deren Folgen erfolgreich bewältigen und unsere Chance zur Wiedererlangungen unseres gewohnten Wohlstandes erhöhen können. Darüber werden wir auch beim diesjährigen ‚Salzburg Summit‘ mit internationalen Top-Expertinnen und –Experten diskutieren", so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Die Teilnahme bleibt, wie beim "Salzburg Summit" üblich, auf ausgewählte 200 Gäste beschränkt. Gemeinsam werden aktuelle Fragen gestellt und diskutiert, die für eine wachstumsreiche Entwicklung Europas, speziell in herausfordernden Situationen, notwendig sind. In Breakout-Sessions werden Experten über Themen sprechen, die uns aus aktuellem Anlass global und national, gesellschaftlich sowie wirtschaftlich bewegen, wie beispielsweise: Stärkung von Handel und Industrie, Digitalisierung und kritische Infrastruktur, stabile und innovative Gesundheitssysteme, Nachhaltigkeit und Bildung, sowie ebenso über Transformationsprozesse und Finanzierungsmöglichkeiten dieser Bereiche referieren.

Rückfragen & Kontakt:

Gabi Spiegelfeld

+43 1 513 23 13

pr @ spiegelfeld.eu