Zusammen sind wir stärker. Erste Online-Sprechstunde der SPÖ Wien mit Stadtrat Peter Hanke

Stadtrat Peter Hanke stellte sich den Fragen der WienerInnen zu sozialdemokratischer Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik

Wien (OTS/SPW) - Gestern, Donnerstag, hat die erste Online-Sprechstunde der SPÖ Wien unter dem Motto "Zusammen sind wir stärker" stattgefunden. Hintergrund ist die aufgrund der geltenden Bestimmungen zur Corona-Pandemie abgesagte "Zusammen sind wir stärker"-Tour der SPÖ Wien durch die Bezirke. In der gestrigen ersten Online-Sprechstunde stellte sich Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales den interessierten Fragen der Wienerinnen und Wiener. In der einstündigen Sendung, die in einem eigens aufgebauten Studio im Wiener Bildungszentrum unter strenger Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen live gestreamt wurde, sprach der Stadtrat über sozialdemokratische Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik gerade auch im Angesicht der aktuellen Corona-Krise. ****

Wien sei gut gerüstet gewesen, der Krise zu begegnen, betonte Hanke. "Wir sind gut vorbereitet, denn wir sind eine gut verwaltete Stadt, die auf höchstem Niveau funktioniert. Wir sind die lebenswerteste Stadt, wir sind die smarteste Stadt, weil wir besondere Dinge besser machen als andere", so der Stadtrat, der die exzellenten öffentlichen Dienstleistungen in Wien lobte und betonte, wie wichtig es sei, sich dem Privatisierungsdruck nicht zu beugen. "Wir machen seit Jahrzehnten eines: Die wichtigsten Dienstleistungen und Agenden machen wir in der Stadt selbst mit unseren Unternehmungen, an denen die Stadt zu 100 Prozent oder mehrheitlich beteiligt ist. Das ist jetzt ein Erfolgsrezept, denn auf die können wir uns verlassen!" Hanke sprach auch über das gut funktionierende Gesundheitssystem in Wien, das jetzt natürlich besonders gefragt ist. Hier sei schnell und effektiv reagiert worden zum Beispiel mit der neu geschaffenen Betreuungseinrichtung in der Wiener Messe. Besondere Anerkennung sprach der Stadtrat allen Menschen aus, die die Infrastruktur am Laufen halten.

Auch zum Thema Arbeitslosigkeit wurden viele Fragen gestellt, denn im Zuge der Corona-Krise haben viele Leute ihre Jobs verloren. In Wien lasse man diese Leute nicht im Stich, betonte der Stadtrat! "Ich hab immer gesagt, es ist wichtig, dass wir Wirtschaft und Arbeit gemeinsam denken. Das sind verschränkte Themenbereiche und das gehört auch jetzt in der Krise großgeschrieben. Wir müssen gemeinsam diese Krisensituation meistern", sagte Hanke. "Wir tun sehr viel in diesen letzten Wochen", betonte der Stadtrat und erwähnte etwa, dass 3 Mio. Euro jetzt an den Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff), eine ganz spezielle Einrichtung, die es nur in Wien gibt und die zusätzlich zum AMS Services anbietet und in Arbeitsstiftungen fließen, um WienerInnen z.B. durch Weiterbildung oder Umschulungen bestmöglich zu unterstützen.

EinzelunternehmerInnen und Klein- und Mittelbetriebe, die ca. 75 Prozent der Wiener Wirtschaft ausmachen, leiden stark unter den Folgen der Corona-Krise. Die Stadt Wien unterstützt diese ganz besonders zum Beispiel durch Beteiligungen und Förderungen wie den Fonds zur Förderung des Ausbaus der Home-Office-Infrastruktur, der letztens von 2 auf 10 Mio. Euro aufgestockt wurde. Mehrere Fragen wurden von NeugründerInnen gestellt, die es gerade besonders schwer haben. Hanke wies auf die Wiener Wirtschaftsagentur hin, die eine gute Beratungsmöglichkeit für Start-Ups und Kleinunternehmen bietet. Außerdem gäbe es Förderungen seitens der Stadt Wien für alle, die vom Härtefonds der Bundesregierung nicht mitgenommen werden. "Wir haben einen Notfallfonds gegründet, in den wir 20 Mio. Euro gelegt haben", berichtete Hanke. All jene, die auf Bundesebene nichts bekommen haben, können hier um Unterstützung ansuchen.

"Das ist ein Herzensprojekt von mir!", sagte Hanke auf eine Frage nach den Beteiligungen der Stadt an Wiener Unternehmen, um diesen durch die Krise zu helfen. "Wir wollen Wiener Unternehmen, die für uns alle so wichtig sind und zur Identität Wiens gehören, die möglicherweise jetzt in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind, helfen. Mit der ‚Stolz auf Wien BeteiligungsGmbH' können wir eine Perspektive aufbauen von der kurzfristigen Liquidität bis zur langfristigen Entwicklung der Stadt. Wir sind der Wirtschaftsmotor in Österreich und da gilt es, neue Wege zu gehen!", so Hanke.

Die ganze Sprechstunde und alle weiteren Termine finden Sie unter http://spoe.wien/sprechstunde . (Schluss) ve

