BURGER KING® öffnet Drive-In am Samstag, 25. April

Auch Lieferservice wird in vielen Restaurants wieder angeboten

Wien (OTS) - Wien, 17.04.2020. Der österreichische BURGER KING® Masterfranchisenehmer TQSR Group GmbH hat hervorragende Neuigkeiten für alle Fans von Whopper® und Co: Nach Covid-19-bedingter mehrwöchiger Burger-Abstinenz, lässt das Unternehmen verlauten, dass ab nächstem Samstag, 25. April, der Drive-In in ganz Österreich wieder öffnet. Ausgenommen hiervon sind lediglich Autobahnstandorte. Auch Lieferservice-Bestellungen werden in ausgewählten Restaurants ab Samstag nächster Woche wieder möglich sein.

Mit Mitte März mussten sämtliche BURGER KING® Filialen, durch die von der österreichischen Regierung veranlassten Covid-19-Maßnahmen, vorübergehend schließen. Seitdem hat das Unternehmen unzählige Anfragen hungriger Kunden erhalten, die einer baldigen Wiedereröffnung entgegengefiebert haben. Mit der heutigen Mitteilung des Unternehmens steht fest: Das Warten hat ein Ende!

Gesamtes Produktangebot

Neben den gewohnten Klassikern erwartet Burger-Liebhaber auch saisonale Specials. „Unsere Kunden wünschen sich unsere limitierten Premium-Burger. Dieser Erwartung möchten wir selbstverständlich gerecht werden und bieten somit unser gesamtes Produktsortiment ab Tag 1 der Drive-In Wiedereröffnung an.“ , sagt Jan-Christoph Küster, CMO der TQSR Group.

Öffnungszeiten

Bestellungen werden österreichweit zwischen 11:00 und 20:00 Uhr möglich sein. In ausgewählten Restaurants sogar länger.

Hohe Sicherheitsstandards

Für die Wiedereröffnung hat sich das Unternehmen an die gegebenen Umstände der Covid-19-Pandemie angepasst. So wurden umfangreiche Maßnahmen getroffen, um die Gesundheit sämtlicher MitarbeiterInnen und KundInnen zu gewährleisten. „Neben dem Einsatz von Schutzmasken haben wir unsere ohnehin schon strengen Hygienerichtlinien erweitert und setzen zusätzlich auf kontaktloses Zahlen sowie Abstandsregelungen im Küchenbereich.“ , sagt Hartmut Graf, CEO der TQSR Group.

Lieferservice

Auch der Lieferservice wird ab nächstem Samstag wieder in ausgewählten Restaurants möglich sein. Wer nicht so lange warten möchte, kann bereits ab sofort in den Wiener Restaurants Lugner City, Altmannsdorfer Straße, Milleniumcity und Donauplex den Service über die Plattformen bklieferservice.at, lieferando.at sowie mjam.at in Anspruch nehmen.

Eine Liste sämtlicher Restaurants, die Drive-In bzw. Lieferservice ab nächstem Samstag anbieten, finden Interessierte unter www.burgerking.at/fuerdichda

ÜBER TQSR GROUP GMBH



Die TQSR Group ist eine Gesellschaft der in österreichischem Familienbesitz stehenden THEOPHIL Group und ist die zentrale Holdinggesellschaft der Gruppe für den Geschäftsbereich mit Schwerpunkt Gastronomie. Seit 2015 ist die TQSR Group als Masterfranchisenehmer für das BURGER KING® System in Österreich zuständig und damit für sämtliche BURGER KING® Aktivitäten in Österreich verantwortlich. Diese Zuständigkeiten umfassen unter anderem Marketing / PR (u.a. Verwaltung des Advertisement Fund), Development, Supply Management, Monitoring, Training und Verrechnung. Nach Übernahme der Rosenberger Restaurant GmbH im Frühjahr 2020 beschäftigt die TQSR Group in Österreich rund 1.000 Mitarbeiter in 25 eigenen BURGER KING® und 14 Rosenberger Raststationen. Für das Jahr 2020 ist die Eröffnung von weiteren BURGER KING® Restaurants in Österreich sowie die Eröffnung der ersten Multibrand-Raststätte unter der Dachmarke ROSEHILL FOODPARK geplant.

Besuchen Sie uns auf www.rosenberger.cc, www.burgerking.at, auf unserer BURGER KING® Österreich App, oder auf unserer Facebook Fanpage unter www.facebook.com/BurgerKing.Österreich.

Allgemeine Informationen zu unserer Firmengruppe erhalten Sie auf www.tqsr.at

