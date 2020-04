„Sport am Sonntag“ mit Diskussion zur Zukunft der Bundesliga-Saison

Am 19. April ab 18.00 Uhr in ORF 1 mit Jesse Marsch, Didi Kühbauer und Thomas Silberberger

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 19. April 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit einer hochkarätigen Trainer-Runde zur Zukunft der Bundesliga-Saison:

Geisterspiele, Corona-Tests, englische Wochen – Die Bundesliga steht vor dem Wiederanpfiff

Wie gehen die Trainer damit um? Wie können die strengen Vorgaben umgesetzt werden? Wie sieht der Zeitplan aus?

Die Trainerdiskussion mit

Jesse Marsch, Salzburg

Didi Kühbauer, Rapid

Thomas Silberberger, WSG Tirol

