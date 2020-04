EQUIS Zulassung für SKEMA Business School auf weitere 5 Jahre verlängert

Paris (ots/PRNewswire) - Die Zulassungsstelle (EFMD) für das European Quality Improvement System (EQUIS) stellte der SKEMA Business School soeben eine neue Akkreditierung, und zwar für den maximalen Zulassungszeitraum (fünf Jahre), aus.

SKEMA zählt zu den wenigen Wirtschaftshochschulen weltweit, denen eine EQUIS Akkreditierung für den "höchsten" Zulassungszeitraum ausgestellt wurde. Derzeit nehmen 15 Ausbildungszentren für Manager in Frankreich und 119 weltweit diese Sonderstellung ein.

Die neue Akkreditierung zeichnet die Gesamtstrategie der Hochschule, die Effizienz ihres Modells und ihren ausgezeichneten internationalen Ansatz aus. Der Bericht bezeichnet SKEMA als "eine dynamische zukunftsorientierte Wirtschaftshochschule mit einer ausgeprägten Kollegiumskultur und soliden internen und externen Lenkungsstrukturen." Besonders unterstrichen werden die folgenden Punkte:

Die Gesamtstrategie und die Positionierung der Business School

Die Vielfalt und eine starke internationale Anziehungskraft des Studienangebots, mit dem die künftigen Führungskräfte auf die Wissenswirtschaft und die Herausforderungen einer globalisierten Wirtschaft vorbereitet werden

Die ausgezeichnete Qualität der Fakultät und ihr Beitrag zu innovativen Bildungsansätzen

Das Engagement und der Professionalismus der Teams an allen Standorten; die Zufriedenheit der Studenten und ihr Stolz darauf, sich als "SKEMIENS" (nach eigenen Aussagen) bezeichnen zu dürfen; SKEMA ist "stimulierend, vielfältig, global, unvergesslich, innovativ und - unternehmerisch ausgerichtet."

Die Strategie zur Ausbildung der Führungskräfte, in deren Fokus die Weiterentwicklung der folgenden Aspekte steht:

die Förderung des territorialen Fußabdrucks, der Dynamik und der Unterstützung der Partner an einzelnen Standorten (Unternehmen, akademische Partner, Inkubatoren, öffentliche- und private Einrichtungen, usw.), zumal die Hochschule das "richtige Modell" gefunden hat, um die Praktiken verschiedener Ökosysteme, denen sie angehört, miteinander zu verknüpfen.

Alice Guilhon, Doyen der SKEMA Business School erklärt: "Ich möchte mich bei allen Akteuren für die geleistete Arbeit bedanken. Ich hoffe, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, weiter gehen werden. In den nächsten fünf Jahren wollen wir unseren neuen strategischen Plan SKY25 umsetzen. Unsere besondere Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf die Stärkung der sich mit den Unternehmen und der Gesellschaft befassenden "Impaktforschung" und auf die Umsetzung unseres Auftrags, der mehr denn je im Dienste der Veränderung der Gesellschaft - für eine bessere und gerechtere Welt - steht."

Über SKEMA Business School

SKEMA Business School ist mit 8 500 Studenten, 120 Nationalitäten und 45 000 Absolventen in 145 Ländern eine Hochschule, die mit einem Forschungsbereich und ihren 50 Studiengängen an zahlreichen internationalen Standorten für die Ausbildung und Schulung der Fachkräfte. Die Hochschule verfügt derzeit über 7 Universitäten: 3 Standorte in Frankreich (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 in China (Suzhou), 1 in den Vereinigten Staaten (Raleigh), 1 in Brasilien (Belo Horizonte) und 1 in Südafrika (Cape Town - Stellenbosch). Im September 2019 kündigte die Hochschule die Eröffnung ihres Global Lab in Augmented Intelligence (wörtlich: weltweites Labor zur Unterstützung der menschlichen Intelligenz) und ihres neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums - SKEMA Quantum Studio - an.

SKEMA verfügt über zahlreiche Zulassungen - Equis, AACSB und die von der EFMD ausgestellten EMBA Akkreditierung. Die Studiengänge von SKEMA werden sowohl in Frankreich (Visa, Master Degree, RNCP, CGE Label) als auch in den USA (Licensing), Brazilien (Certificação) und China anerkannt.

