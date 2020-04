Mund-tot Maske

-Initiative Corona Info (ICI) startet Protestaktion gegen Maskenpflicht

Wien (OTS) - Die generelle Maskenpflicht macht nach dem offiziellen Ende der Grippe-Saison und dem bestätigten Rückgang der Corona-Ausbreitung medizinisch keinen Sinn und kann sogar kontraproduktiv sein. Bei längerem Tragen sammeln sich darin viele Erreger, die sich bei der Feuchtigkeit und Wärme in der Maske ideal vermehren können. Dadurch sind vor allem ältere und kranke Menschen gefährdet. Gerade diese können zusätzlich durch die Behinderung der Atmung beeinträchtigt werden.

Maske beschriften, Protest zeigen

Die Zwangs-Maske versinnbildlicht auch die aktuelle Bevormundung der österreichischen Bevölkerung. Daher hat die Initiative für evidenzbasierte Corona Information (ICI) nun die Idee, eine Maske selbst mit Markerstift mit "mund-tot" zu beschriften und so als Fläche für politischen Protest zu verwenden, um dem Widerstand ein Leitmotiv zu geben. Sie soll die Inschrift "mund-tot" tragen und steht für die vielen Menschen, die ihre Arbeit und damit ihr Einkommen verloren haben, die Unternehmer, die in die Pleite gezwungen werden; Kinder, die ihrer Schulbildung verlustig gehen; all jene Menschen, die isoliert in ihren Wohnungen sitzen müssen.

Maske bevormundet

Ebenso ist die Maske ein Zeichen gegen die Gleichschaltung der Medien sowie gegen die Regierungsgünstlinge, die sich an der Konkursmasse des Staates bedienen sowie gegen Blockwarte, die ballspielende Familien und spaziergehende Paare denunzieren. „Vor allem aber steht die mund-tot Maske für die unzähligen Stimmen, die aus einem freien demokratischen Diskurs verdrängt werden, weil sie widersprechen und kritische Fragen stellen“, ergänzt der Rechtsanwalt Roman Schiessler, der die Initiative unterstützt. Die Initiatoren rufen dazu auf, Fotos der selbstbeschrifteten mund-tot Masken an mundtot@initiative-corona.info zur Veröffentlichung zu senden.

www.initiative-corona.info



Rückfragen & Kontakt:

PURKARTHOFER PR, +43-664-4121491, info @ purkarthofer-pr.at, www.purkarthofer-pr.at