Fenstersturz: 7-jähriges Mädchen in Lebensgefahr

Vorfallszeit: 16.04.2020, 11:00 Uhr, Vorfallsort: 18., Währing

Wien (OTS) - Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling wurden wegen eines Fenstersturzes alarmiert. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollten die Eltern einkaufen gehen und ließen ihre drei Kinder (2, 4, 7) unbeaufsichtigt in der Wohnung zurück. Da die Eingangstür versperrt war, versuchten die Kinder über ein Fenster den Eltern zu folgen. Dabei stürzte das 7-jährige Mädchen aus rund vier Metern in die Tiefe. Durch den Aufprall erlitt sie Verletzungen im Hals- und Kopfbereich. Polizisten übernahmen bis zum Eintreffen der Wiener Berufsrettung die notfallmedizinische Erstversorgung. Das Mädchen wurde in ein Spital gebracht. Die Eltern wurden angezeigt.

