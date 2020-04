Deutsch an ORF: Zensur beim ORF Tirol? – Umfrage von Website entfernt

„SPÖ-Landesparteivorsitzender Dornauer liegt mit seinem kritischen Kurs gegenüber Tiroler Landesregierung völlig richtig!“

Wien (OTS/SK) - Auf der Online-Plattform des ORF Tirol wurde Donnerstagabend eine Umfrage entfernt, in der die Online-LeserInnen gefragt wurden, ob sie die Kritikpunkte des SPÖ-Landesparteivorsitzenden Georg Dornauer am Corona-Krisenmanagement der Tiroler Landesregierung teilen. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zeigt sich heute, Freitag, irritiert über das Vorgehen des ORF Tirol: „Beim Corona-Krisenmanagement in Tirol sind gravierende Fehler passiert. Georg Dornauer zeigt diese Fehler auf und trifft damit einen Nerv. Ein Großteil der Bevölkerung teilt seine Kritik. Sein starkes Umfrage-Ergebnis hat offenbar dazu geführt, dass die Befragung einfach von der Website genommen wurde. Dieses Vorgehen erinnert an Zensur. Der ORF sollte dazu eine Erklärung abgeben“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/ls

