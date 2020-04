Crossing Europe findet online auf Flimmit statt

Ab 21. April werden in einem einmonatigen Online-Festival zehn aktuelle europäische Spiel- und Dokumentarfilme aus allen Sektionen des Hauptprogramms 2020 präsentiert

Wien (OTS) - Alljährlich im April zeigt Crossing Europe einen repräsentativen Querschnitt des europäischen Films. Erstmals seit dessen Gründung 2004 musste nun auch das Linzer Filmfestival im Zuge der Corona-Krise abgesagt werden. Filmfans müssen dennoch nicht darauf verzichten, denn Flimmit (www.flimmit.com) bietet auch diesem Festival unter dem Namen „Crossing Europe – EXTRACTS“ eine digitale Ersatzbühne.

Durch eine genreübergreifende Selektion werden von 21. April bis 20. Mai zehn Filme präsentiert, die der Vielsprachigkeit und Diversität des Kontinents Europa Rechnung tragen sollen. Die speziell für das Festival angelegte Flimmit-Kollektion wird auch heuer wieder exklusiv von der Festivalleiterin Christine Dollhofer kuratiert und kommentiert. Darunter finden sich Spielfilme, Dokumentarfilme, Publikumslieblinge und Arbeiten, die auf renommierten internationalen Festivals ihre Weltpremieren feierten und danach bei Crossing Europe erstmalig in Österreich zu sehen gewesen wären.

Die kuratierten Filme im Überblick

La hija de un ladrón / A thief's daughter (ES, 2019)

Spielfilm, Belén Funes, 102 min, OmeU

Ivana cea groaznica / Ivana the terrible (RO/RS, 2019)

Spielfilm, Ivana Mladenović, 89 min, OmeU

Take me somewhere nice (NL/BA, 2019)

Spielfilm, Ena Sendijarević, 91 min, OmeU

Zabuti / The forgotten (UA/CH, 2019)

Spielfilm, Daria Onyshchenko, 105 min, OmeU

Otan o wagner sinantise tis ntomates / When tomatoes met Wagner (GR, 2019)

Dokumentarfilm, Marianna Economou, 72 min, OmeU

Rotjochies / Punks (NL, 2019)

Dokumentarfilm, Maasja Ooms, 90 min, OmeU

Parwareshgah / The orphanage (DK/DE/FR/LU/AF/QA, 2019)

Spielfilm, Shahrbanoo Sadat, 90 min, OmeU

L’angle mort / Blind spot (FR, 2019)

Spielfilm, Patrick Mario Bernard, Pierre Trividic, 104 min, OmeU

Szabad egyetem / The free university (HU, 2019)

Dokumentarfilm, Jonathan Hunter, Lucie Janotová, 54 min, OmeU

The sound is innocent (CZ/FR/SK, 2019)

Dokumentarfilm, Johana Ožvold, 68 min, OmeU

Über Flimmit

Flimmit (www.flimmit.com) ist DIE österreichische Streamingplattform mit Tausenden Film- und Serien-Highlights. Jederzeit, zu Hause und unterwegs: Flimmit bietet Zugriff auf zahlreiche heimische „Filmschmankerl“, regelmäßige cineastische Themenschwerpunkte und redaktionell kuratierte Kollektionen von den besten nationalen und internationalen Filmfestivals. Film- und Serienenthusiasten haben die Möglichkeit, einzelne Titel sowohl zu leihen (streamen), als auch zu kaufen (downloaden). Darüber hinaus stehen drei Abonnement-Modelle zur Auswahl (30 Tage zu 7,50 Euro, 90 Tage zu 19,90 Euro oder 365 Tage zu 75 Euro).

