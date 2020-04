Confiserie Heindl spendet dem Roten Kreuz

22 Paletten mit Süßwaren in Wien und NÖ übergeben

Wien (OTS) - KR Andreas Heindl und KR Walter Heindl bedanken sich im Namen der Confiserie Heindl, Wien bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes für deren Einsatz in ganz Österreich und übergeben insgesamt 22 Paletten an Süßwaren an die Vertreter des Wiener bzw. Niederösterreichischen Roten Kreuzes. Die Süßigkeiten werden vom Roten Kreuz u.a. an MitarbeiterInnen im Rettungs- und Krankentransport, an KlientInnen im Bereich der Wohnungslosenhilfe sowie an die Ausgabestelle der Team Österreich-Tafel weitergegeben.

