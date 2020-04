NEOS Wien/Ornig: SPÖ versucht von Chaos um Wiener Märkte abzulenken

Markus Ornig: „NEOS haben als Einzige schon im März Maßnahmen gefordert!“

Wien (OTS) - Verwundert reagiert NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig auf die Aussendung des SPÖ-Gemeinderats Friedrich Strobl über die Wiener Märkte: „Die Wiener SPÖ versucht hier offenbar, vom Chaos in den eigenen Reihen abzulenken. NEOS Untätigkeit in Bezug auf die Märkte vorzuwerfen, ist eine Chuzpe. Vielleicht sollte der Herr Strobl im Gemeinderat besser aufpassen – dann hätte er im März unserem Antrag für Hilfsmaßnahmen für die Markstandler_innen zustimmen können. Das hätte den Unternehmen Klarheit und rasche Hilfe gebracht.“

Die Widersprüchlichkeiten rund um die Marktgebühren sind offensichtlich, so Ornig: „Heute mit einer Aussendung zu reagieren, wenn vorgestern die Zahlungsfrist für die Marktgebühren abgelaufen ist, ist fast 2 Wochen zu spät. Hätte die Stadtregierung alles so gut im Griff, wie Herr Strobl behauptet, würden uns nicht unzählige Unternehmerinnen und Unternehmer kontaktieren und um Hilfe ersuchen. Unsicherheit schafft nur die SPÖ.“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu