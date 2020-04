Coronavirus – Deutsch empört: „Für Kurz/Kogler-Regierung gilt offenbar: Golfplätze zuerst, Schulplätze und Familien zuletzt!“

„Völlig unverständlich, dass Golfplätze geöffnet werden, aber die Regierung die Familien nach wie vor im Unklaren lässt, wann Schulplätze geöffnet werden"

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch werden die Maßnahmen, die die Regierung in der sogenannten Phase 2 der Corona-Krise setzt, immer unverständlicher. „Die Prioritätensetzung der Regierung bei der Öffnung öffentlicher Orte ist für viele Menschen längst nicht mehr nachvollziehbar. Während die Regierung Baumärkte und Golfplätze öffnet, lässt sie die Familien weiter im Unklaren, wann die Schulen wieder geöffnet werden. Für die Kurz/Kogler-Regierung kommen offenbar Golfplätze vor Schulplätzen. Das ist untragbar und zeigt, dass die Regierung Familien und Kinder im Stich lässt“, sagte Deutsch heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die Familien brauchen Klarheit und Planungssicherheit. Doch die Regierung ist dazu trotz täglicher Pressekonferenzen nicht in der Lage, sondern stiftet Verwirrung und Unklarheit. Seit Wochen versuchen die Eltern, Home-Office, Kinderbetreuung, Haushalt und Home-Schooling unter einen Hut zu bringen. Eine Mammutaufgabe, die viele Eltern, Frauen und besonders Alleinerziehende vor riesige Probleme stellt und an ihre Belastungsgrenzen bringt. Gleichzeitig gibt es von der Regierung keine klare Information darüber, wann welche Schulstufen wieder öffnen. Zigtausende Kinder können ihre FreundInnen nicht sehen, gerade Kinder aus benachteiligten Familien leiden unter beengten Wohnverhältnissen. Schon jetzt warnen viele ExpertInnen vor den Folgen, die die Isolation und das Eingesperrtsein auf die Kinderpsyche haben könnten“, gab Deutsch zu bedenken. Die Regierung müsse jetzt sofort Klarheit und Planungssicherheit für die Familien schaffen, die in der Corona-Krise Großartiges leisten. (Schluss) mb/ls

