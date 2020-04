VP-Trittner zu Thaliastraße: Bürgerbeteiligung angesichts fertiger Pläne eine Farce

Wien (OTS) - Gestern Nachmittag fand der erste Teil der virtuellen, sogenannten Bürgerbeteiligung zum Umbau der Thaliastraße statt, der zahlreiche ältere Menschen von der Mitsprache ausschließt. Beim Kick-Off Event wurde jedoch ohnehin klar, dass einmal mehr die politischen Vorgaben für den Umbau schon fix und fertig sind und die sogenannte Bürgerbeteiligung zur rot-grünen Alibi-Aktion verkommt.

"Nach der Neulerchenfelderstraße, dem Johann-Nepomuk-Berger-Platz und der Gallitzinstraße folgt nun der nächste Schmäh des Bezirksvorstehers: Ein Bürgerbeteiligungsverfahren, bei dem wieder einmal schon von Anfang an fertige Pläne präsentiert werden", kritisiert der Bezirksparteiobmann der ÖVP Ottakring, Stefan Trittner. So sollen - wie vorgestellte Visualisierungen zeigen - im ersten Schritt allein vom Gürtel bis zur Hippgasse 50% der Parkplätze und am Richard-Wagner-Platz ein ganzer Parkstreifen wegfallen. "Bevor also ein einziger Bürger befragt worden ist, steht wieder einmal alles fest und Bezirksvorsteher Prokop fährt erneut über die Ottakringer drüber. Sein Vorgehen ist eine reine Farce und der Thaliastraße droht ein trauriges Schicksal wie der Neulerchenfelderstraße, wo nun 50 % der Geschäftslokale leer stehen", so Trittner.

Erschwerend kommt hinzu, dass bei dieser ausschließlich virtuellen Bürgerbeteiligung viele ältere Menschen, die keinen Computer haben, von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Trittner: "Ältere Menschen von der Neugestaltung quasi auszuschließen ist letztklassig. Gerade die ältere Generation weiß noch, dass die Thaliastraße einmal eine florierende Einkaufsstraße mit Filialen der Top-Kaufhäuser Österreichs war und kann hier wertvolle Erfahrungen einbringen."

