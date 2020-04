NEOS fordern regionale Differenzierung auch im Bildungsbereich

Loacker/Künsberg Sarre: „Wir begrüßen die schrittweise Öffnung der Spitäler. Derselbe Ansatz muss jetzt auch bei Schulen und Kindergärten gewählt werden.“

Wien (OTS) - NEOS begrüßen die heute bekannt gegebenen ersten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in den Spitälern. „Die von Anfang an von uns geforderte Teststrategie, die die Regierung jetzt spät, aber doch endlich umsetzt, macht eine regionale Differenzierung möglich“, sagt der stellvertretende NEOS-Klubobmann und Gesundheitssprecher Gerald Loacker. „Diese regionale Differenzierung muss jetzt - begleitet von weiteren Maßnahmen - dringend auch im Bereich der Schulen und Kindergärten geprüft werden.“



Die Lage in Tirol sei ja eine ganz andere als etwa die Lage im Burgenland oder in Kärnten. „Mit breiten Testungen und konsequentem Monitoring muss es also möglich sein, die notwendige Flexibilität zu schaffen und zumindest regional möglichst schnell wieder zum Normalzustand zurückzukehren.“



Diese kontrollierten schrittweisen Lockerungen würden nicht nur die arbeitenden Eltern massiv entlasten, sondern auch dabei helfen, die besonders gefährdete Altersgruppe der Senioren zu schützen. Loacker: „Denn wenn ich lese, dass derzeit in ganz Wien nur 600 Kinder in den städtischen Kindergärten sind, frage ich mich: Wo sind die Kinder der restlichen Menschen, die nicht im Home Office arbeiten können? Vermutlich - weil es nicht anders geht - doch manchmal bei den Großeltern. Und dort sind Kinder sicher gefährlicher, als in den Schulen und Kindergärten.“



Niemand erwarte, dass von heute auf morgen alles aufsperrt, konkretisiert NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre. „Aber es braucht auch im so wichtigen Bildungsbereich einen Stufenplan. Den haben wir jetzt für die Spitäler, sogar für den Sport - aber immer noch nicht für die Schulen und Kindergärten. Gerade hier brauchen die Menschen aber klare Ansagen und Planbarkeit, vor allem, wenn jetzt wieder alles andere langsam hochgefahren wird.“



Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu