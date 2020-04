FPÖ – Kaniak: Österreichische Pharmagroßhändler leisten hervorragende Arbeit in der Krise!

Wien (OTS) - Bezugnehmend auf die aktuelle Presseaussendung des Verbandes der Österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler hob der freiheitliche Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak die hervorragende Arbeit und die Versorgungsqualität der pharmazeutischen Großhändler hervor:

"Trotz massiver Nachfrageschwankungen, Import- und Exportverboten sowie Personalausfällen durch Erkrankungen und Quarantäne, konnte die Belieferung der öffentlichen Apotheken aufrechterhalten werden. Damit zeigte sich die hohe Krisensicherheit des bestehenden Versorgungssystems.“



„Unverständlich sei jedoch, warum diesem so gut funktionierenden System immer mehr Arzneimittel entzogen und nur noch direkt vertrieben werden. Andere Länder wie Deutschland haben dieses Problem schon längst erkannt und eine Belieferungspflicht der Zulassungsinhaber an die Arzneimittelvollgroßhändler gesetzlich verankert. Im Sinne der Versorgungssicherheit aller Österreicher sollten wir eine entsprechende Regelung ebenfalls umgehend einführen!", forderte Kaniak die Bundesregierung und Gesundheitsminister Anschober auf, hier aktiv zu werden und weiter: "Die professionelle Vorratshaltung durch den Großhandel und die gute Zusammenarbeit mit den Apotheken haben die Versorgungssicherheit der österreichischen Patienten mit Arzneimitteln auch in der Krise bestens gewährleisten können. Gefährden wir diese Struktur und die Versorgung der Patienten nicht, indem immer mehr Arzneimittel ausschließlich außerhalb dieses Systems vertrieben werden."

