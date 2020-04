ORF-„Pressestunde“ mit Mag. Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident, ÖVP

Am 19. April um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das Parlament ist in der Corona-Krise besonders gefordert. Die Maßnahmen der Regierung erfordern eine gesetzliche Deckung durch Beschlüsse im Nationalrat. Aber ist die Einbindung des Parlaments bei so weitreichenden Schritten wie Ausgangsbeschränkungen, Geschäftssperren und Staatshilfen in Milliardenhöhe auch immer gewährleistet? Wie steht es um die Kontrollrechte des Nationalrats in dieser Krise? Hat Präsident Sobotka Verständnis für die Kritik der Oppositionsparteien? Warum hat er seine ursprüngliche Idee, die „Stopp Corona“-App des Roten Kreuzes verpflichtend zu machen, wieder fallen gelassen? Mit welcher Begründung wird der Nationalrat nächste Woche wieder vollzählig tagen, nachdem zuletzt nur etwas mehr als die Hälfte der Abgeordneten zugelassen waren, um Ansteckungen zu vermeiden? Und was erwartet sich Sobotka vom bevorstehenden Ibiza-Untersuchungsausschuss?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 19. April 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Eva Linsinger

„profil“

und

Hans Bürger

ORF

