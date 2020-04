Fundraising-Auszeichnung für Universität Innsbruck

Anerkennungspreis für gelungenes Universitätsjubiläum im Rahmen des ersten „DACH Hochschul-Fundraisingpreis“

Wien (OTS) - Die Universität Innsbruck nutzte 2019 ihr 350-Jahr-Jubliäum, um ihren Förderkreis für die Gründung der gemeinnützigen Bundesstiftung „Universität Innsbruck“ zu gewinnen. Diese Bemühungen wurden nun mit dem Anerkennungspreis im Rahmen des ersten „DACH Hochschul-Fundraisingpreis“ gewürdigt. Als Gesamtpreisträger ging die Universität Zürich hervor.



Aus Anlass ihres 350. Geburtstages hat die Universität Innsbruck vergangenes Jahr eine Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Bildung gegründet. Die gemeinnützige Bundesstiftung Universität Innsbruck startete mit einem Grundkapital von 2,5 Mio. Euro. Die Länder Tirol, Vorarlberg und Südtirol sowie die Stadt Innsbruck verdoppelten die von privater Seite zur Verfügung gestellten Mittel. Ziel der Stiftung ist, die Universität Innsbruck in Forschung, Lehre, Aus- und Weiterbildung sowie Internationalisierung zu fördern. So können private und unternehmerische Förderer einen Beitrag für die Forschungs- und Ausbildungsqualität leisten. „Die Universität Innsbruck zeigt mit ihrer Stiftung auf eindrucksvolle Weise, dass Fundraising für Wissenschaft und Forschung einiges bewegen und noch viel mehr ermöglichen kann.“ , erklärt Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verband Austria – Dachverband spendenwerbender Organisationen – und gratuliert der Universität Innsbruck zu dieser Auszeichnung und ergänzt: „Mit unserem Bildungsprogramm unterstützen wir diesen Bereich seit mehreren Jahren in der Etablierung und Weiterentwicklung des Fundraisings. Es ist schön, wenn wir nun solche positiven Beispiele und Erfolge sehen, die sich noch dazu international messen können!“

Gesamtpreisträger Universität Zürich

Neben der Universität Innsbruck wurde die Universität Lübeck mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Eine weitere Sonderwürdigung geht an die TU München für die 2010 ins Leben gerufene TUM Universitätsstiftung. Als Gesamtpreisträger ging die Universität Zürich hervor. Prämiert wird die erfolgreiche Etablierung und Entwicklung der UZH Foundation. Seit 2012 akquiriert sie Spenden für die Universität. Die Zuwendungen der UZH Foundation steigen kontinuierlich und lagen im Jahr 2018 bei 39 Millionen Euro. Insgesamt konnte die UZH Foundation in den acht Jahren ihres Bestehens über CHF 230 Mio. Spenden sammeln.

Über den DACH Hochschul-Fundraisingpreis

Der „DACH Hochschul-Fundraisingpreis“ wird vom Deutschen Hochschulverband (DHV) zum fünften Mal ausgelobt. Dieses Jahr konnten an der Ausschreibung erstmals Hochschulen aus Österreich und der Schweiz teilnehmen. Mit dem Preis werden „Best Practice“-Beispiele für erfolgreiches Fundraising honoriert. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird der Preis voraussichtlich im Herbst übergeben.

