„Faire Wochen“ 2020 für die Agenda 2030

Zum 19. Mal in Niederösterreich – erstmals jedoch online

St. Pölten (OTS/NLK) - Als entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisation setzt sich Südwind seit 40 Jahren weltweit für eine nachhaltige globale Entwicklung, Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen ein. Durch schulische und außerschulische Bildungsarbeit, die Herausgabe eines eigenen Magazins und anderer Publikationen sowie Aktionen, Kampagnen und Informationsarbeit thematisiert Südwind in Österreich globale Zusammenhänge und ihre Auswirkungen.

So finden heuer bereits zum 19. Mal in Niederösterreich die „Fairen Wochen“ statt – erstmals jedoch online. Somit stehen ab dieser Woche bis 30. Mai nicht nur Fairtrade-Bananen, bio-fairer Kaffee etc. im Zentrum - auch die 17 Sustainable Development Goals, kurz SDGs (UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung), der Agenda 2030 werden online aufgezeigt und rufen zum Mitmachen auf. Südwind Niederösterreich lädt gemeinsam mit dem Land Niederösterreich alle Interessierten ein, sich zu beteiligen.

Noch in diesem Monat werden dabei am 23. und 30. April Ernährung und Produktionsweisen von Lebensmitteln bei Online-Filmgesprächen diskutiert. Die Filme „Danke für den Regen“, „Seeds of Profits“ und „Bittere Ernte“ sind bis 2. Mai online unter www.hungermachtprofite.at/goesonline verfügbar. Ab sofort gibt es bis 30. Mai auf www.facebook.com/suedwindnoesued auch ein Gewinnspiel, bei dem u. a. ein Jahresbedarf an Fairtrade Kaffee als einer der Hauptpreise wartet. Unter den Einreichungen ist bunte Vielfalt willkommen – von Fotos vor dem lokalen Weltladen bis hin zu kreativen Ideen, wie eine „Faire Welt“ thematisiert werden kann.

Schließlich veranstaltet Südwind in den „Fairen Wochen“ auch Webinare für Schulklassen rund um mehr Weltbewusstsein und die SDGs. Anhand von Smartphones, Kakao und Textilien lernen die Schüler dabei die Zusammenhänge zwischen Konsum und Arbeitsbedingungen bzw. Umwelt in anderen Weltregionen kennen und entwickeln Handlungsmöglichkeiten, selbst aktiv zu werden.

Nähere Informationen bei Südwind Niederösterreich unter 0676/843 219 600, Mag. Jana Teynor, e-mail jana.teynor @ suedwind.at und www.suedwind.at/niederoesterreich/angebote/faire-wochen/faire-wochen-2020.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse