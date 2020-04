Karl Baron: Landeshauptmann Doskozil sperrt „Meer der Wiener“

Erst Bundesgärten, jetzt Neusiedler See – was kommt als nächstes?

Wien (OTS) - „Nachdem Bundeskanzler Kurz bereits mehrmals klargemacht hat, dass ihm die Verfassungskonformität mancher Corona-Gesetze oder -Verordnungen nicht besonders wichtig erscheint, spielt jetzt anscheinend einer nach dem anderen Diktator. In Oberösterreich wurde der Almsee von einem übereifrigen Bürgermeister bereits vor vier Wochen zur Sperrzone für Auswärtige erklärt, in Kärnten droht der zuständige Landesrat der Bevölkerung mit einer ebensolchen Sperre gleich sämtlicher Seen und im Burgenland hat nun Landeskaiser Doskozil den Neusiedler See für alle, die nicht innerhalb eines 15-Kilometer-Einzugsbereiches um den See wohnen, zur Verbotszone erklärt“, so heute der Klubobmann der ‚Allianz für Österreich‘, Karl Baron.

Man müsse Herrn Doskozil unmissverständlich klarmachen, dass der Neusiedler See als „Meer der Wiener“ nicht ihm persönlich gehöre und er daher nicht beliebig Menschen aussperren oder VIP-Genehmigungen erteilen könne. Im Übrigen sei diese Maßnahme Doskozils ja der manifestierte Burgenländerwitz schlechthin, erklärte Baron.

„Man darf gespannt sein, was als nächstes kommt. Ruft Ludwig eine Bannmeile auf der Donauinsel aus oder sperrt er die Innenstadt für alle Wienerinnen und Wiener, die außerhalb des Rings wohnen? Aus der sinnbefreiten Sperre der Bundesgärten hat die SPÖ in jedem Fall nichts gelernt, wenn sie nun den gleichen Nonsens im Burgenland umsetzt“, schloss Baron.

Rückfragen & Kontakt:

Die Allianz für Österreich - DAÖ LT & GR-Klub Wien

PR-Berater Gernot Rumpold

+43 664 465 88 55

gernot.rumpold @ daoe-wien.at

www.daoe-wien.at