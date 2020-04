Caritas: Erste carlas sperren in NÖ wieder auf

carlas - die Secondhand-Shops der Caritas - wieder für den KundInnenverkehr geöffnet

St. Pölten (OTS) - Insgesamt vier carlas in Niederösterreich werden in den nächsten Tagen wieder schrittweise geöffnet. „Die Caritas Secondhand-Shops waren selbstverständlich auch in den vergangenen Wochen für die Notversorgung von armutsbetroffenen Menschen da. So haben wir etwa Familien mit dringend benötigten Baby- und Kinderkleidungspaketen versorgt. Ab sofort können wir aber einige Standorte auch wieder für den KundInnenverkehr öffnen“, freut sich Caritas-Sprecher Christoph Riedl.



Folgende Standorte werden geöffnet.

carla Amstetten, Hauptplatz 36

Geöffnet ab 23. April 2020

Di 14:30 – 18:00 Uhr und Do 08:30 – 12:00 Uhr

carlashop Krems, Täglicher Markt 5

geöffnet ab 20. April 2020

Mo-Fr von 9:00-12:00

13:00-18:00 Uhr, Sa 9:00-12:00 Uhr

carla St. Pölten, Wenzel Kaska Straße 4

geöffnet ab 27. April 2020

Mo 08:30 - 12:00 Uhr und Mi 13:00 - 16:30 Uhr

carla Wiener Neustadt, Neuklostergasse 1

geöffnet ab 4. Mai 2020

Di und Fr 09:00 Uhr – 13:00 Uhr

In allen carlas gelten Vorsichtsmaßnahmen wie das Einhalten des Mindestabstands, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie eine begrenzte KundInnenanzahl im Geschäft.

Die anderen carla Standorte bleiben vorerst noch geschlossen.

carla Secondhand-Shops – sozial und nachhaltig

Die Caritas vereint in den carlas mehrere Funktionen unter einem Dach: carlas sind Secondhand-Shops für „umweltbewusste“ KundInnen, bieten Arbeitsangebote für Menschen mit Behinderungen und sind Lernbetriebe für Personen im Rahmen der beruflichen Integration. Für sozial benachteiligte Menschen sind die günstigen Einkaufsmöglichkeiten in den Second Hand Läden eine konkrete Unterstützung. Armutsbetroffenen Menschen können mit Gutscheinen aus der Caritas Sozialberatung im carla einkaufen. Darüber hinaus werden mit den Erlösen der Waren Hilfsprojekte finanziert.

