FPÖ – Hafenecker: Grünes Gefallen am Krisenmodus schädigt Wirtschaft und vernichtet weitere Arbeitsplätze

Heutige Aussagen von Ministerin Gewessler deuten auf direkten Übergang zur Klimakrise hin, Folgen für Bus-, Taxi- und Transportunternehmen wären verheerend

Wien (OTS) - „Die Grünen gefallen sich offenbar im Krisenmodus. Wenn Umwelt- und Infrastrukturministerin Gewessler mit irrwitzigen Maßnahmen, Zwängen und Bevormundungen für die ohnehin schwerst getroffene Wirtschaft von der Coronakrise direkt in die Klimakrise übergehen will, dann wird weiterer unermesslicher Schaden produziert, dem noch mehr Arbeitsplätze und Existenzen zum Opfer fallen werden. Die Austrian Airlines sind ein spezieller Fall, hier braucht es eine starke Stellung Österreichs und eine Standortgarantie im Fall von Staatshilfen. Fertig gedacht bedeuten Ministerin Gewesslers Pläne aber, dass etwa auch alle Bus-, Taxi- und Transportunternehmer für die grüne Klimarettung draufzahlen müssen. Die Folgen sind so verheerend wie absehbar, dass sie zur Frage führen, wie viele Arbeitslose und am Limit lebende Menschen den Grünen endlich genug sind “, kritisierte der freiheitliche Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA heutige Aussagen der Bundesministerin im Ö1 Morgenjournal.



„Die schwerste Krise seit Bestehen der Zweiten Republik lässt sich nur durch effektive, schnelle und unbürokratische Unterstützungsmaßnahmen bekämpfen. Grüne Drangsalierungen als Bedingungen für staatliche Hilfe vernichten nur weitere Arbeitsplätze und stellen einen Turbo für einen weiteren wirtschaftlichen Verfall dar. Ich fordere die Bundesministerin sowie die gesamte schwarz-grüne Bundesregierung daher auf, ihre grünideologischen Himmelfahrtspläne für die Wirtschaft und die Menschen in diesem Land sofort zu beenden“, betonte Hafenecker.

