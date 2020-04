„Heimat Fremde Heimat“ über Lernen von zu Hause, die humane Seite des Modegeschäfts und „Weitblicke“ mit Jane Goodall

Am 19. April um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 19. April 2020, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Lernen von zu Hause

Die Schulen sind aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Die Maßnahme des „zu Hause Lernens“ funktioniert je nach Einkommen und technischer Ausrüstung in manchen Familien besser als in anderen, so der Tenor aus den virtuellen Klassenzimmern. Das „Homeschooling“ setzt voraus, dass es mindestens eine Betreuungsperson zu Hause gibt, die den Kindern unter die Arme greifen kann. Ajda Sticker hat sich angesehen, mit welchen Herausforderungen sich Eltern, Kinder und Lehrende konfrontiert sehen und wie Geflüchtete mit dem „Lernen auf Distanz“ umgehen.

Die humane Seite des Modegeschäfts

Der Wiener Creative Director mit Migrationsbiografie Mario Soldo und die afroösterreichische Modeschöpferin Joana Adesuwa Reiterer sehen aktuelle Entwicklungen des Modegeschäfts äußerst kritisch. Sie setzen Akzente nicht nur gegen die sogenannte „Fast Fashion“, sondern auch gegen Menschenhandel. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

„Weitblicke“ mit Jane Goodall

Die Tier- und Umweltschutzlegende Jane Goodall macht auf eine positive Auswirkung bei der Vermeidung der Lungenkrankheit COVID-19 aufmerksam. Die chinesische Zentralregierung hat den Handel sowie den Verzehr von Wildtieren verboten, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Für die „Heimat Fremde Heimat“-Serie „Weitblicke“ erinnert sich Jane Goodall, wie sie half, in Österreich Schimpansen zu befreien. Darüber hinaus erzählt sie in ihrer Eigenschaft als Menschenrechtsaktivistin von ihrem Projekt „Roots & Shoots“. Sabina Zwitter hat die Forscherin getroffen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at