KORREKTUR zu OTS0040 - Sidl: Freilassung von Häftlingen in der Türkei muss auch für AlevitInnen gelten

Erdoğan setzt Menschenrechte und Gesundheit aufs Spiel

Wien (OTS/SK) - Der türkische Staatspräsident Erdoğan hat angekündigt, dass aufgrund der aktuellen Gesundheitsbedrohung etwa 90.000 Gefangene aus den türkischen Gefängnissen freigelassen werden. Davon ausgenommen sind viele AlevitInnen, die aufgrund der Antiterrorgesetze unrechtmäßig inhaftiert wurden und das unabhängig davon, ob sie einer Risikogruppe angehören oder nicht, kritisiert Günther Sidl, Vorsitzender der Alevitischen Freundschaftsgruppe im EU-Parlament. ****

"Erdoğan muss endlich dafür sorgen, dass die menschenfeindliche Willkür gegenüber der alevitischen Gemeinde in der Türkei ein Ende hat. Menschen wie Zeynep Yıldırım sind unter Vorhaltung fadenscheiniger Vorwürfe in Haft. Die Vorsitzende des Pir Sultan Abdal Vereins hatte die Durchsuchung und Verwüstung eines Gebetshauses in Armutlu durch die Polizei im Juli 2018 kritisiert und befindet sich deshalb seit 20 Monaten in Untersuchungshaft. So wie ihr ergeht es Tausenden, darunter viele JournalistInnen und Oppositionelle. Unter dem Vorwand des Antiterrorkampfs führt Erdoğan einen gnadenlosen Feldzug gegen Andersdenkende. Die EU muss auf die Freilassung aller politischen Gefangenen hinwirken, im Sinne der Menschenrechte und im Sinne der Gesundheit." (Schluss) lp

Rückfragen & Kontakt:

Jakob Flossmann, Pressesprecher der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament

+43 660 562 11 99

jakob.flossmann @ europarl.europa.eu