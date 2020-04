ORF III am Wochenende: Auftakt „Wir spielen für Österreich“ mit Netrebko und Co., Premiere „Die Schüler der Napola – Hitlers Elite“

Außerdem: Isabel Meili in „Kabarett im Turm“, Gottesdienst aus griechisch-orthodoxer Kathedrale live, „Feier.Stunde“

Wien (OTS) - Ein Klassik-Highlight der Extraklasse, ein mehrteiliger „zeit.geschichte“-Schwerpunkt inklusive Dokupremiere, Humorvolles aus der Kleinkunstszene und vieles mehr präsentiert ORF III Kultur und Information am Wochenende. Am Samstag, dem 18. April 2020, ist u. a. die TV-Premiere der „zeit.geschichte“-Doku „Die Schüler der Napola – Hitlers Elite“ sowie eine neue Ausgabe „Kabarett im Turm“ mit Nachwuchskünstlerin Isabel Meili zu sehen. „Wir spielen für Österreich“ heißt es am Sonntag, dem 19. April, mit einem hochkarätig besetzten Live-Konzert der Wiener Staatsoper aus dem Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses.

Samstag, 18. April

Ein dreiteiliger „zeit.geschichte“-Schwerpunkt über das Leben Jugendlicher unter dem Diktat Hitlers eröffnet am Samstag den Hauptabend. Den Auftakt macht die ORF-III-Neuproduktion „Die Schüler der Napola – Hitlers Elite“ (20.15 Uhr) von Regisseurin Birgit Mosser-Schuöcker. Die „Nationalpolitischen Erziehungsanstalten“, kurz „Napola“ genannt, sollten die künftige Elite des „Dritten Reichs“ hervorbringen. Mit physischem und psychischem Drill wurden sorgfältig ausgewählte Jugendliche auf eine Karriere in den obersten Instanzen des Nazi-Regimes vorbereitet. Fanatischer Glaube an die Nazi-Ideologie, bedingungsloser Gehorsam und körperliche Leidensfähigkeit standen im Zentrum dieser Erziehung. „Hitlers Jugend“ beleuchtet anschließend eine zweiteilige Dokumentation von David Korn-Brzoza. Der erste Teil „Die Jugend als Waffe“ (21.05 Uhr) zeigt, wie als harmlose Freizeitaktivitäten getarnte Organisationen, darunter der Bund Deutscher Mädel oder die Hitlerjugend, dazu genutzt wurden, um die menschenverachtende NS-Ideologie zu verbreiten und Jugendliche auf ihre Zukunft als unerbittliche Soldaten vorzubereiten. Im zweiten Teil „Für Hitler in den Tod“ (21.55 Uhr) haben die finalen Tage des „Dritten Reichs“ begonnen. Unter seinen letzten Kämpfern befinden sich Jugendliche, die nicht einmal 15 Jahre alt sind – viele davon fanatische Hitlerjungen. Sie sind bereit, ihren Eid auf den „Führer“ zu erfüllen und bis zum bitteren Ende zu kämpfen.

Humorvoll wird es anschließend in „Kabarett im Turm“ mit Isabel Meili und ihrem Programm „Schlapfen halten“ (22.45 Uhr). Danach heißt es in „Soundcheck Österreich“ Klassik meets Fürstenfeld, bei einem Konzert mit den S.T.S.-Star Schiffkowitz und Pianist Markus Schirmer.

Sonntag, 19. April

Am Sonntag überträgt ORF III um 10.00 Uhr einen „Gottesdienst aus der griechisch-orthodoxen Kathedrale in Wien“ live. Mit der Fernsehgemeinde feiert Metropolit Arsenios Kardamakis. In der „Feier.Stunde“ (11.05 Uhr) laden Mitglieder der „Heiligen der Letzten Tage“ in ihre Kirche im zweiten Wiener Gemeindebezirk ein. Die „Ermutigung“ kommt diesmal aus dem Buddhismus.

Um 20.15 Uhr präsentiert „Erlebnis Bühne LIVE“ das gemeinsam mit der Wiener Staatsoper gestaltete Auftaktkonzert der Reihe „Wir spielen für Österreich“. Dieses glänzt mit beliebten Stars der Klassikwelt:

Anna Netrebko mit Ehemann Yusif Eyvazov, Juan Diego Flórez, Valentina Nafornița, Tomasz Konieczny, Elena Maximova und Jongmin Park singen sowohl beliebte Arien des Klassik-Repertoires als auch eine persönliche musikalische Botschaft. Außerdem schicken Jonas Kaufmann, Piotr Beczala sowie Andreas Schager gemeinsam mit Ehefrau Lidia Baich musikalische Grüße per Video-Zuspielungen. Durch das Programm in ORF III führt Barbara Rett. Ö1 sendet das Konzert ebenfalls live, kommentiert von Christoph Wagner-Trenkwitz. Es spielt ein Streichquartett des RSO Wien mit Konzertmeister Peter Matzka, Primgeigerin Jue-Hyang Park, Bratschist Martin Kraushofer und Cellistin Solveig Nordmeyer. Am Klavier begleitet werden die Solisten vom Pianisten und Musikalischen Studienleiter der Wiener Staatsoper, Jendrik Springer. Die Signation zur rund 75-minütigen Sendung gestaltet Filmemacher Georg Riha.

Die nächsten „Wir spielen für Österreich“-Termine finden am 26. April und 3. Mai statt: Auf einen Abend der Volksoper Wien im Zeichen der Operette folgt ein Musical-Konzert der Vereinigten Bühnen Wien. Die Sendungen werden als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand weltweit (Konzert vom 19. April) bzw. österreichweit (Konzerte vom 26. April und 3. Mai) via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) bereitgestellt.

