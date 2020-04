Raiffeisen NÖ-Wien: Bewerbung und Berufseinstieg in Zeiten von Corona

Bewerbungsprozesse laufen weiter, im Sinne der Gesundheit virtuelle Begegnungen via Skype – Ausbildung „Digital Banker“ geht in die nächste Runde.

Wien (OTS) - Die derzeitige herausfordernde Zeit erfordert Flexibilität und ein Umdenken, auch im Bereich Recruiting. Als zertifizierter Top-Lehrbetrieb setzen wir alles daran, moderne Jobs zu bieten, speziell junge Menschen können aus einem vielfältigen Angebot wählen. Klaus Buchleitner, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, betont: „Lehrlinge, Studierende und Jung-Akademiker sind bei Raiffeisen NÖ-Wien herzlich willkommen. In diesen ungewöhnlichen Zeiten, wo der persönliche Kontakt im Sinne der Gesundheit ausbleiben muss, haben wir uns daher entschlossen, Bewerbungsgespräche nicht auszusetzen, sondern auf Video zu verlagern. Damit geben wir jungen Menschen auch jetzt eine Chance, ihren Karriereweg zu gehen.“

Das Recruiting-Team ist für virtuelle Vorstellungsgespräche bestens gerüstet und kann schon von vielen positiven Erfahrungen berichten. „Die Ausbildung für junge Menschen hat bei Raiffeisen NÖ-Wien seit Jahrzehnten einen sehr hohen Stellenwert, die Jugend ist unsere tragende Säule der Zukunft. An diesem Erfolgsrezept halten wir auch in Zeiten von Corona fest“, so Buchleitner.

Techniker zu Banker machen

„Es ist uns wichtig, hervorragende Fachkräfte hausintern auszubilden“, so Generaldirektor Buchleitner. Deshalb gibt es bei der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien ein umfangreiches Personalentwicklungsprogramm, zum Beispiel die Ausbildung zum „Digital Banker“. „Dabei gehen wir es praxisnah an. Statt aus gelernten Bankern digitale Profis zu machen, bringen wir Technikern das Bankgeschäft bei“, so Buchleitner.

Konkret spricht die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Absolventen der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) an und lädt diese ein, bei einem attraktiven, sicheren Arbeitgeber das Bankgeschäft zu lernen. Das erste Digital-Trainee-Programm ist abgeschlossen und zeigt deutlich, dass dieser neue Ansatz Erfolg hat. Aktuell läuft das zweite High Potential Programm für junge Akademiker. Bewerbungen für die nächste Runde werden ab November 2020 entgegengenommen.

Auf der Job-Plattform www.raiffeisenbank.jobs finden Bewerber eine Vielzahl an Angeboten, Informationen gibt es auch auf LinkedIn und XING.

Mag. Michaela Haber, Raiffeisen NÖ-Wien, Leiterin Konzernkommunikation, michaela.haber @ rh.raiffeisen.at, Tel.: 0664/859 29 28