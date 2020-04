Nahversorger in Sigmundsherberg setzt jetzt auch auf Hauszustellung

LR Danninger: Wertschöpfung soll in der Region bleiben

St. Pölten (OTS/NLK) - Sigmundsherberg hat einen Nahversorger. Bereits im November letzten Jahres hat das neue Geschäft in Sigmundsherberg eröffnet. „Mit dem Projekt soll die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs gesichert, Arbeitsplätze geschaffen und auch regionale Produkte verkauft werden. In der aktuellen Lage setzt der Nahversorger nun in Zusammenarbeit mit der Gemeinde auch auf Hauszustellungen. Mit diesem Nahversorger soll die Wertschöpfung in der Region bleiben“, erläutert Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger.

„Für uns ist es sehr wichtig, dass die Nahversorgung in unseren Gemeinden sichergestellt ist und somit die Bewohnerinnen und Bewohner verstärkt lokal einkaufen. Auf Barrierefreiheit, energiesparende Ausstattung und Verringerung des Verkehrsaufkommens wurde bei dem Projekt ebenfalls geachtet“, erklärt Franz Linsbauer, Obmann der LEADER-Region. „Mit Jasmin Freitag und ihrem Team haben wir auch eine sehr engagierte Betreiberin gefunden. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wird jetzt auch Hauszustellung angeboten“, informiert Franz Göd, Bürgermeister von Sigmundsherberg.

Im Rahmen des Leaderprojekts wird Ausstattung des Geschäftes, Anschaffung von Kühlanlagen und energieeffiziente Beleuchtung unterstützt. Ein weiterer Maßnahmenbestandteil ist die Öffentlichkeitsarbeit. Die LEADER-Region Waldviertler Wohlviertel Region Nationalpark Thayatal hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union gefördert. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung aus Mitteln des EU-Programms LE / LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landesrat Jochen Danninger beschlossen.

Nähere Informationen: Büro LR Danninger, Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Maria Haferl, Telefon 0664/60 11 96 27, E-Mail m.haferl @ ecoplus.at, www.ecoplus.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse