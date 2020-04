VHS Kurse jetzt online – Chris Lohner zeigt wie’s geht

Die Wiener Volkshochschulen setzen auf Online-Kurse und bieten ab 20. April 2020 zahlreiche Kurse digital an.

Wien (OTS) - „In jeder Krise schlummert auch eine Chance. Die Wiener Volkshochschulen haben schon lange besonderes Augenmerk auf hybride Angebote und flexible Lernformate gelegt. Jetzt gehen wir noch einen entscheidenden Schritt weiter und heben die digitale Angebotsvielfalt auf ein neues Level“, meint Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen. „Bildung für alle bereitzustellen, ist Aufgabe und Mission der Wiener Volkshochschulen. Corona hat uns vor die Herausforderung gestellt, das auch umzusetzen, wenn ein soziales Miteinander an unseren Standorten nicht möglich ist. Deshalb bieten wir ab 20. April zahlreiche unserer Kursangebote online an und bauen das Angebot laufend aus“, so Schweiger weiter. Der Umstellungsprozess betrifft sowohl bereits begonnene als auch zukünftige Angebote. In einem ersten Schritt wurde bei bereits begonnenen Kursen abgefragt, ob Kursleiter*innen und Teilnehmer*innen mit dem Online-Format einverstanden sind. Auch bei geplanten Kursen haben alle Beteiligten die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob sie sich auf diese Form des Lehrens und Lernens einlassen wollen.

Kinderleicht Online-Kurse buchen: Chris Lohner zeigt, wie!

Damit das Bildungserlebnis für Alt und Jung ohne Einstiegshürden möglich ist, wurde bei der Gestaltung der neuen VHS-Lernplattform besonders auf leichte Bedienbarkeit geachtet. Chris Lohner zeigt in einem Tutorial-Video, dass der Kursbesuch auch online ganz einfach ist. In gewohnt charmanter Manier und vor allem mit ihrer legendären Stimme führt die Grande Dame des österreichischen Rundfunks durch die Kursbuchung sowie den Kurseinstieg und beweist, dass Online-Angebote von allen Generationen genützt werden können.

Neue Perspektiven für das Kursprogramm

Innovationsfähigkeit schließt die Fähigkeit ein, auch langfristig etwas aus Ausnahmesituationen mitzunehmen. „In den letzten Wochen haben unsere Mitarbeiter*innen wirklich Außergewöhnliches geleistet und Kreativität und Engagement bewiesen. Diese Energie nehmen wir für unsere zukünftige Arbeit mit“, so Schweiger. Die Wiener Volkshochschulen werden noch stärker auf Kursformate setzen, die eine Beteiligung sowohl online als auch persönlich möglich machen. Damit trägt man auch dem Anspruch Rechnung, als größte Erwachsenenbildungseinrichtung am Puls der Zeit zu bleiben und flexibel auf neue Herausforderungen reagieren zu können.

Webinare und Kurzvideos

Im Laufe des Aprils wird auch das Angebot an Webinaren laufend ausgebaut. Spannende Vorträge aus den Bereichen Philosophie, Gesundheit, Naturwissenschaft, u.v.m. können dann auch von zuhause aus besucht werden. Und als besonderes Highlight werden alle Webinare der Wiener Volkshochschulen, die während der Corona-Krise stattfinden, kostenlos sein! Zusätzlich vertreiben rund 100 ebenfalls kostenlose Kurzvideos unter www.vhs.at/bleibdaheim die Langeweile und stimmen schon auf den nächsten Online-Kurs ein.

