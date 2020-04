Großes Interesse am Online Info Day der FHWien der WKW

Rund 800 Personen informierten sich online über das Studienangebot. Nach dem Lehrbetrieb wurde damit auch das Open House erfolgreich in den virtuellen Raum verlagert.

Wien (OTS) - Einen ganzen Tag lang, von 9 bis 19 Uhr, konnten sich Studieninteressierte am Mittwoch, dem 15. April 2020, via Internet ein Bild von den 18 Bachelor- und Master-Studiengängen sowie den akademischen Weiterbildungsprogrammen der FHWien der WKW machen. In Online-Info-Veranstaltungen wurden die einzelnen Studiengänge vorgestellt, zusätzlich gab es Wissenswertes rund um ein FH-Studium zu erfahren. Viele TeilnehmerInnen nützten die Gelegenheit, ihre Fragen im Chat zu stellen.

Mit insgesamt rund 800 BesucherInnen war dieses kurzfristig anberaumte Angebot der auf Management und Kommunikation spezialisierten Wiener Fachhochschule ein voller Erfolg, erklärt Ing. Mag. (FH) Michael Heritsch, MSc, CEO der FHWien der WKW. „Nachdem unser Open House ein Opfer der Corona-Krise geworden war, galt es, rasch eine Alternative für all jene auf die Beine zu stellen, die mehr über unsere Studienprogramme wissen möchten.“ Die Organisation und Koordination innerhalb kurzer Zeit sei für das Team der Fachhochschule herausfordernd gewesen, betont Heritsch. „Umso mehr freue ich mich, dass alles geklappt hat und unser Online Info Day auf so großes Interesse gestoßen ist.“

Auch das gesamte Aufnahmeverfahren wird 2020 online abgewickelt

Vor der Verlegung des Open House in den virtuellen Raum hatte die FHWien der WKW bereits ihren gesamten Lehrbetrieb auf Distance Learning umgestellt. Das gesamte Sommersemester 2020 wird nun online durchgeführt. Auch das Aufnahmeverfahren muss wegen der Corona-Krise zur Gänze online durchgeführt werden. Die Bewerbungsfrist um Studienplätze in den Bachelor- und Master-Studiengängen wurde bis zum 4. Juni 2020 verlängert, für BewerberInnen mit Abschlussdokumenten aus Drittstaaten endet sie am 5. Mai 2020.

Für Studieninteressierte gibt es Ende April weitere Informationsangebote

Allen, die nicht am Online Info Day teilnehmen konnten, stehen die Online-Info-Veranstaltungen zu einzelnen Studiengängen Ende April offen. Auch für den allgemeinen Vortrag „Studieren an der FHWien der WKW“ gibt es einen zweiten Termin. Alle Details sind bereits auf der Website der FHWien der WKW zu finden.

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist seit über 25 Jahren am Markt und Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit heimischen Unternehmen bietet die FHWien der WKW eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für über 2.800 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die AbsolventInnen – bislang rund 11.000 – optimal auf ihre Karriere vor.

