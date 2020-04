NEOS/UNOS zu Start-up-Unterstützung: Besser spät als nie

Bundessprecher Michael Schuster: „Start-ups sind das Rückgrat der Wirtschaft von morgen – sie haben sich mehr Unterstützung von der Wirtschaftskammer verdient.“

Wien (OTS) - Erleichtert zeigt sich UNOS-Bundessprecher Michael Schuster, dass mit der heutigen Ankündigung von Wirtschaftsministerin Schramböck, auch der Start-up Branche in Österreich finanziell unter die Arme greifen zu wollen, nun endlich einer UNOS-Forderung nachgekommen wird. „Schon lange warnen wir davor, dass an die österreichische Gründerszene bisher überhaupt nicht gedacht wird. Gerade diese kapitalintensive Zeit ist für viele Start-up Unternehmer eine extrem schwierige Zeit – Umsätze brechen weg, aber auch Investoren können immer weniger einspringen. Es ist seit Wochen klar, dass ganz viele dieser Unternehmerinnen und Unternehmer – immerhin das Rückgrat der Wirtschaft von morgen – dringend Unterstützung brauchen. Diese Unternehmern sind Innovationstreiber und werden Arbeitsplätze schaffen. Sie dürfen nicht vergessen werden“, erklärt Schuster.



Zu wenig Unterstützung für die Gründerszene ortet Schuster auch bei der Wirtschaftskammer selbst. „WKO-Chef Mahrer freut sich jetzt zwar öffentlichkeitswirksam über die Unterstützung – mehr habe ich von ihm bisher dazu aber noch nicht gehört. Dabei kann und muss auch die Kammer ihre Beitrag leisten, um Unternehmerinnen und Unternehmern insgesamt unter die Arme zu greifen“, betont Schuster und erinnert einmal mehr daran, dass die Wirtschaftskammer auf Rücklagen von rund 1,6 Milliarden Euro sitzt, die genau in solchen Situationen zur Unterstützung der Unternehmen herangezogen werden müssen.

